Сеть AMC заявила, что отказывается от показа всех фильмов Universal

Американские кинотеатры готовы идти на открытый конфликт с крупнейшей голливудской киностудией Universal. Самая большая киносеть в мире AMC объявила, что будет байкотировать все релизы кинокомпании. Такое решение вызвано заявлениями главы NBCUniversal Джеффа Шелла, который, рассказывая о кассовых успехах проекта ТРОЛЛИ: МИРОВОЙ ТУР на платных онлайн-ресурсах, обмолвился, что компания продолжит практиковать выпуск некоторых релизов в кинопрокат и на VOD одновременно.

VOD-прокат за три недели принес сиквелу ТРОЛЛЕЙ более $100 млн. Это немногим меньше, чем первый фильм заработал в кинотеатрах США ($116 млн) за те же три недели проката. Комментируя результаты онлайн-проката Шелл отметил, что подобная модель монетизации неожиданно показала свою работоспособность, что заставляет студию задуматься о повторении успеха с другими релизами. Больше того, студия подтвердила свое намерение продолжать в том же духе. Интервью Шелла вышло спустя день после новости о том, что Universal приняла решение выпустить на VOD еще один релиз, ранее запланированный к кинопрокату − комедию Джуда Апатоу КОРОЛЬ СТЭЙТЕН-АЙЛЕНДА. Она должна была выйти в кинотеатрах 17 июня, а теперь появится в платном онлайн-прокате 12 июня.

Заявление Джеффа Шелла и действия студии вызвали бурную реакцию у представителей киносетей США, которые уже много лет довольно успешно противостоят попыткам голливудских студий сократить обязательное кинотеатральное окно релизов с принятых сейчас 90 дней до минимума. Universal уже предпринимала такую попытку в 2011 году, чем вызвала бойкотирование фильма КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ. Теперь же в бой вступила более тяжелая артиллерия: Национальная ассоциация владельцев кинотеатров США (NATO) выступила с жестким заявлением, предостерегающим Universal от попыток считать ситуацию с ТРОЛЛЯМИ «новой нормой» и повторять опыт с другими кинотеатральными релизами. А сеть AMC и вовсе отказалась от дальнейшего проката всех будущих фильмов студии в США, Европе и на Ближнем Востоке.

«Это решение не является какой-то пустой или необдуманной угрозой, − заявил глава AMC Theaters Адам Эрон. − Она затрагивает все фильмы Universal, вступает в силу сегодня и будет распространяться на все наши кинотеатры по мере их открытия».

AMC также подчеркнула, что подобное ждет проекты любых режиссеров и продюсеров, которые будут ставить под сомнение ситуацию с кинотеатральными окнами. При этом, сеть заявила, что готова пообщаться с Universal, чтобы обсудить разные стратегии и экономические модели работы. «Тем не менее, в отсутствие таких дискуссий могу констатировать, что десятилетия нашей невероятно успешной совместной деятельности с Universal, к сожалению, подошли к концу», − заключил Адам Эрон.

Представитель Unviersal сказал, что компания «разочарована» действиями AMC и заявлениями Национальной ассоциации владельцев кинотеатров. «Мы всегда хотим, чтобы наши проекты были доступны как можно более широкой аудитории, − говорится в комментарии. − Мы по прежнему абсолютно верим в кинотеатральный прокат и не сделали никаких заявлений об обратном. Как мы заявляли ранее, в будущем мы планируем выпускать фильмы как непосредственно в кинотеатрах, так и на PVOD, когда этот способ распространения будет целесообразен. Мы готовы к переговорам с нашими партнерами по прокату, но разочарованы этой скоординированной попыткой AMC и NATO неправильно преподнести нашу позицию и наши действия».

Громкие заявления AMC происходят на фоне предбанкротного состояния этой сети. Есть компании не удастся избежать процедуры банкротства, то она может потерять 634 кинотеатра в США и Канаде и более 1000 кинотеатров по всему миру.

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29.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety, THR