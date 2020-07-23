Крупнейшая в США киносеть AMC Theatres перенесла открытия площадок на месяц

Самая большая амеркианская киносеть AMC Theatres объявила о том, что переносит массовое открытие кинотеатров в США. Сначала компания планировала возобновить работу площадок с 15 июля, затем с конца июля, потом с начала августа и вот теперь объявлен новый срок. Кинотеатры AMC не откроются раньше «середины или конца августа».

Свое решение в киносети связали с ростом заболеваемости COVID-19 в США. При этом, зарубежные активы киносети − площадки в Европе и на Ближнем Востоке − уже начали работать. Сейчас функционирует примерно треть кинотеатров AMC.

Другие крупные американские игроки Cineworld (владеет сетью Regal) и Cinemark о своих планах по открытию не говорят. Очевидно, что они вряд ли будут возобновлять работу раньше AMC Theatres. Это не имеет смысла еще и потому, что показывать в американских кинотеатрах пока нечего. Крупный релиз Warner Bros. ДОВОД ушел с августовской даты (как говорят, в качестве возможной теперь рассматривается 11 сентября), неопределенность есть и с фильмом МУЛАН от Disney, который, впрочем, пока стоит там, где заявлен − 21 августа. Кроме того, стало известно о том, что компания Orion Pictures приняла решение отказаться от традиционного проката комедии с Киану Ривзом БИЛЛ И ТЕД в США и теперь выпустит ее на Premium VOD 2 сентября. Желающие кинотеатры смогут параллельно показывать фильм на своих экранах, но среди крупных киносетей, яро выступающих за сохранение полугодового окна между релизом в кинотеатре и онлайне, таковых не найдется.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

23.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR