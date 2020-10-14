Крупнейшая киносеть США AMC объявила о дефиците наличных средств

AMC, крупнейшая сеть кинотеатров в США, предупредила инвесторов, что к началу 2021 года у нее могут закончиться наличные деньги. Причиной тому − пустое расписание релизов без крупных студийных новинок, а также отсутствие перспектив на быстрое восстановление из-за продолжающегося коронакризиса в мире и стране. На фоне этого заявления в начале торгов на бирже во вторник акции компании упали на 7,8%. Сейчас рыночная стоимость американского бизнеса AMC оценивается в $446 млн, что на 44% меньше, чем годом ранее.

AMC сообщила, что смогла вновь открыть только 494 из своих 598 американских кинотеатров. Все они работают с ограниченной пропускной способностью от 20% до 40%. Неоткрытые площадки находятся в Калифорнии, Мэриленде, Нью-Йорке, Северной Каролине и Вашингтоне − самых кассовых и прибыльных регионах для кинопроката. В прошлом году эти кинотеатры обеспечили сети почти четверть от общего объема выручки. AMC ведет переговоры с местными и государственными властями, но четких сроков открытия кинотеатров в этих регионах нет. Интересно, что формально штат Калифорния уже давно ослабил ограничения, однако названные для работы площадок условия оказались малоприемлимыми. Потому в этом прибыльном регионе работают сейчас только 139 из более чем 500 кинотеатров. В Нью-Йорке кинотеатры закрыты по строгому распоряжению властей и никаких шансов на скорое открытие там нет.

АМС уже начала проводить работу по спасению своей финансовой ситуации в 2020 году. Компания изучает возможность дополнительного долгового и акционерного финансирования, ведет переговоры с арендодателями относительно арендных платежей, возможной продажи активов, создания совместного предприятия с существующим деловым партнером и возможности миноритарных инвестиций в свои акции. AMC также делает ставку на сделку, заключенную с Universal в июле, которая позволит ей получать от студии часть средств, приносимых релизами в онлайне. Ожидается, что первым крупным проектом, выпущенным таким образом, для AMC и Universal станет мультфильм СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ.

Другие амеркианские киносети также творчески подходят к выживанию в эти непростые времена. Cinemark активно продвигает возможность частной аренды кинозалов. В зависимости от размера зрительного зала она стоит от $99 до $175. Принадлежащая Cineworld компания Regal на прошлой неделе решила сократить свои убытки и временно закрыться до тех пор, пока Нью-Йорк не разрешит кинотеатрам вновь работать. Генеральный директор сети Муки Грединджер тогда заявил, что он теряет больше денег, если площадки в нынешних условиях работают, нежели простаивают.

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14.10.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: CNBC