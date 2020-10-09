IVI вошел в Ассоциацию продюсеров кино и телевидения

Онлайн-кинотеатр IVI вступил в Ассоциацию продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Сервис с многомиллионной аудиторией и самым широким предложением фильмов, сериалов и мультфильмов продолжит развивать собственное кинопроизводство и выступать соинвестором контентных проектов.

«Вступление IVI в ведущую российскую Ассоциацию продюсеров – это знак признания роли IVI на российском и международных рынках производства контента со стороны профессионального сообщества, − говорит Олег Туманов, генеральный директор и основатель IVI. − Мы, в свою очередь, готовы внести вклад в развитие российской индустрии кино и поддерживать ключевые инициативы, волнующие киносообщество: борьба с пиратством, создание условий для съемок в регионах и многое другое».

IVI активно работает над созданием фильмов и сериалов собственного производства. Это и большие кинотеатральные релизы, которые выйдут уже зимой 2021 года: комедия ДЕНЬ ГОРОДА и романтическая комедия LOVE с Сергеем Светлаковым, Тимуром Батрудиновым, Яном Цапник, Марией Мироновой в главных ролях, полнометражная комедия РАЗГОВОРНИК с «Квартетом И», проект Анны Меликян c Константином Хабенским и Викторией Исаковой НЕЖНОСТЬ и другие. Кроме того, проекты для онлайн-премьеры на платформе: продолжение полюбившегося зрителям комедийного сериала «ЧУМА! Вторая волна», который будет доступен на IVI уже этой осенью, сериальные проекты – «Иван» с Евгением Цыгановым и Светланой Ходченковой, трагикомический сериал «По колено».

«Со стороны АПКиТ мы крайне позитивно относимся к вступлению в наши ряды такого мощного игрока, одного из лидеров стриминговых онлайн-платформ, – отметил Сергей Сельянов, Председатель Правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения. − Уверен, что наше взаимодействие позволит консолидировано разрабатывать и внедрять еще больше важных инициатив, необходимых для отечественной киноотрасли».

IVI − крупнейший онлайн-кинотеатр в России, аудитория которого превышает 50 млн уникальных посетителей в месяц. Фильмотека онлайн-кинотеатра насчитывает более 80 тыс. единиц контента − это картины всех студий мейджоров, а также более 400 европейских и российских независимых кинопроизводителей.

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) – некоммерческая организация, созданная в 2009 году. На сегодняшний день она объединяет крупнейшие российские кинокомпании, которые в совокупности производят около 60% всего отечественного аудиовизуального контента: сериалы, полнометражные и документальные фильмы, анимационные проекты.

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09.10.2020 Автор: Артур Чачелов