АПКиТ проведет «Баттл киношкол»

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) и Высшая школа кино «Арка» проведут «Баттл киношкол». Так будет называться необычный питчинг проектов, организованный в виде символического соревнования выпускников различных кинообразовательных учреждений России. Его задача – дать выпускникам возможность презентовать свои проекты, созданные в прошедшем учебном году, ведущим российским кинопродюсерам, которые, в свою очередь, могут найти для себя новых талантливых авторов и идеи для экранизации.

В смотре примут участие выпускники Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), Института кино и телевидения (ГИТР), Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ), Высшей школы кино «Арка» при Высшей Школе Экономики (НИУ ВШЭ) и Академии коммуникаций WordShop. Каждое учебное заведение самостоятельно отбирает и выдвигает на питчинг не более пяти проектов: два полнометражных фильма, два телевизионных сериала и одна заявка свободного формата (документальный фильм, веб-сериал, короткометражка и так далее).

В жюри – представители кинокомпаний, входящих в АПКиТ. Они рассматривают каждый проект, не зная, выпускником какой киношколы является его автор. Голосуя за проект, представитель кинокомпании таким образом выражает готовность рассмотреть возможность сотрудничества с автором. Одновременно один голос становится одним баллом для киношколы, чьим выпускником является автор проекта. У каждого члена жюри всего пять карточек, то есть в ходе смотра он может отдать свой голос только за пять проектов (их общее число на питчинге составит до 25). Если проект получит несколько голосов, то уже его автор будет выбирать, с какой именно кинокомпанией он вступит в переговоры о возможности сотрудничества. Мероприятие завершится подсчетом баллов в зачете киношколы – сколько их всего набрали ее выпускники.

«Баттл» запланирован на 26 сентября. Партнером мероприятия стала киностудия «Амедиа», где будет проходить питчинг. Учебному заведению, у которого в итоге окажется больше всего баллов, будет вручен кубок. Организаторы «Баттла киношкол» планируют, что он станет переходящим, а сам питчинг в таком формате – ежегодным.

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12.09.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: АПКиТ