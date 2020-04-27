Новости


АПКиТ просит «Роспотребнадзор» разработать рекомендации для съемок во время пандемии

Кинематографисты хотят как можно скорее и безопаснее вернуться к работе

Ассоциация продюсеров кино и телевидения России (АПКиТ) обратилась в «Роспотребнадзор» с письмом, в котором просит ведомство разработать официальные рекомендации для работы съемочных групп во время карантина. Об этом сообщает «Российскатя газета». Продюсеры уверены, что наличие таких рекомендаций могло бы форсировать включение киноиндустрии в процесс поэтапной отмены введенных в связи с эпидемией жестких ограничительных мер. 

АПКиТ приводит в пример успешный опыт таких стран, как Дания и Швеция, «которые уже успешно провели такую деятельность на своем уровне». Эти государства приняли во внимание особенности деятельности кинематографистов и разработали меры, позволяющие киноиндустрии не останавливаться.

Ранее «Роспотребнадзор» выпустил ряд рекомендаций заведениям общепита, а также предприятиям, оказывающим услуги населению, по работе после снятия жестких мер карантина. В них, в частности, говорилось о допустимой социальной дистанции и мерах по дезинфекции приборов и помещений.     

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram 

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен  

27.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Российская газета

Новости по теме:

Кинематографисты оценили потери отрасли в 2020 году в 75 млрд рублей

АПКиТ хочет запретить отчуждение прав продюсеров на контент на срок, превышающий три года

Минкультуры разрешило переносить сроки производства фильмов с господдержкой

В Минкультуры пообещали особый подход к кинопрокату и кинопроизводству

Российская киноиндустрия попросила помощи у правительства


Самое читаемое

Зато из него исключили сразу три компании

«Водород» и «Марс Медиа» попали в список лидеров индустрии

Подробнее
Ведомство выпустило приказ об основных принципах поддержки кинопроизводства

Минкультуры определилось с предельными суммами господдержки кинопроектов

Подробнее
Они получат право на финансовую поддержку из бюджета в приоритетном порядке

Киносети и кинокомпании включены в список системообразующих предприятий России

Подробнее
На ней будут показывать фильмы, короткий метр и видеоэссе

«КАРО» запускает онлайн-платформу «КАРО.Арт.LIVE»

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru {C}
 
 