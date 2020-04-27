АПКиТ просит «Роспотребнадзор» разработать рекомендации для съемок во время пандемии

Ассоциация продюсеров кино и телевидения России (АПКиТ) обратилась в «Роспотребнадзор» с письмом, в котором просит ведомство разработать официальные рекомендации для работы съемочных групп во время карантина. Об этом сообщает «Российскатя газета». Продюсеры уверены, что наличие таких рекомендаций могло бы форсировать включение киноиндустрии в процесс поэтапной отмены введенных в связи с эпидемией жестких ограничительных мер.
АПКиТ приводит в пример успешный опыт таких стран, как Дания и Швеция, «которые уже успешно провели такую деятельность на своем уровне». Эти государства приняли во внимание особенности деятельности кинематографистов и разработали меры, позволяющие киноиндустрии не останавливаться.
Ранее «Роспотребнадзор» выпустил ряд рекомендаций заведениям общепита, а также предприятиям, оказывающим услуги населению, по работе после снятия жестких мер карантина. В них, в частности, говорилось о допустимой социальной дистанции и мерах по дезинфекции приборов и помещений.
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27.04.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Российская газета
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