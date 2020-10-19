В АПКиТ вступила объединенная компания студий Look Film и R Media

В состав Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), которая на сегодняшний день объединяет практически все самые крупные кинопроизводственные и продюсерские компании России, производящие, в совокупности, около 60% отечественного видео контента, вошла ООО «ФИЛЬМ» (FILM Collection).

ООО «ФИЛЬМ» (FILM Collection) − это объединенная компания студий Look Film и R Media, созданная в 2016 году продюсерами Александром Плотниковым и Альбертом Рябышевым. Производит и занимается дистрибуцией художественных фильмов и телесериалов. На настоящий момент в каталоге компании уже более двадцати наименований российских и зарубежных проектов. Знаковые проекты компании — фильмы КУПИ МЕНЯ и БОЛЕВОЙ ПОРОГ, а среди сериалов такие как «Обычная женщина», «Вы все меня бесите», «Презумпция невиновности».

«Одно из приоритетных направлений нашей компании − это участие в создании международных проектов с зарубежными партнерами. Ассоциация ведет активную работу по созданию благоприятных условий для такого сотрудничества в России, − отметил генеральный директор ООО «ФИЛЬМ» Альберт Рябышев. − В определенный момент нашей профессиональной деятельности возникло понимание, что дальнейшее успешное развитие компании невозможно без активного диалога с ведущими представителями теле- и киноиндустрии, в ходе которого мы сможем получить ответы на волнующие нас вопросы и поделиться своим опытом. Очень надеемся, что вступление Ассоциацию продюсеров предоставит нам такую возможность».

В свою очередь генеральный продюсер ООО «ФИЛЬМ» Александр Плотников отметил, что присоединение к АПКиТ даст возможность решения актуальных задач для отечественной киноиндустрии, участие в формировании международной стратегии в области авторского права, а также возможность поддержки развития профильного образования и взаимодействия с органами законодательной власти.

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19.10.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: АПКиТ