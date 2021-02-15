Церемония вручения «Премии АПКиТ − 2021» пройдет 26 марта

Девятая церемония вручения национальной кинематографической «Премии АПКиТ» состоится 26 марта. Об этом сообщила пресс-служба ассоциации. Первые лица кинокомпаний, которые входят в Ассоциацию продюсеров, объявят лауреатов, находясь в студии Пятого канала в Санкт-Петербурге. Трансляция мероприятия будет идти на его официальном сайте и в онлайн-кинотеатре МТС ТВ, который развивает компания «МТС Медиа» – генеральный партнер IX Премии АПКиТ.

«МТС Медиа» и Пятый канал второй год подряд поддерживают вручение Ассоциацией профессионального Приза российским сериалам, фильмам и представителям кинематографической отрасли. Награда присуждается на основании экспертной оценки продюсеров.

В 2020-м онлайн-церемонию VIII Премии АПКиТ на официальных аккаунтах Пятого канала в социальных сетях и на его сайте посмотрели более 400 тысяч человек. Этот проект позже сам стал обладателем профессиональных призов: вошел в тройку победителей международного событийного фестиваля BEA World – 2020, взяв бронзу, а в России был отмечен наградами в трех категориях национального конкурса «МедиаБренд».

«Опыт прошлогодней Премии АПКиТ, отмеченной сразу несколькими профессиональными призами, лишь подтверждает профессионализм и новизну взглядов организаторов. «МТС Медиа» с большой гордостью в этом году вновь станет партнером Премии, по результатам которой экспертное жюри продюсеров наградит лучшие события кино и сериальной индустрии, − комментирует генеральный директор «МТС Медиа», вице-президент МТС по развитию медиабизнеса Игорь Мишин. − Церемония награждения победителей Премии является громким событием как для индустрии, так и для всех ценителей российского контента, поэтому в онлайн-кинотеатре МТС ТВ будет проходить прямая трансляция, чтобы каждый желающий мог комфортно и с любого устройства присоединиться к церемонии».

«С огромной радостью приглашаю на IX Премию АПКиТ всех, для кого процесс создания фильмов и сериалов – дело всей жизни», − говорит Ольга Жукова, исполнительный директор АПКиТ. − На церемониях в зале всегда было не больше 600 человек, в основном номинанты и их коллеги по проектам, которые вошли в шорт-лист, − увы, подходящие для мероприятия площадки не могли вместить всех желающих его посетить. Но теперь, благодаря синергии кино, телевидения, интернета и технологий, увидеть собственными глазами как продюсеры вручают свои Призы можно в любой точке земного шара. Считаю, что тем самым мы шагнули вперед, но сохранили все основные традиции церемонии. И я благодарю партнеров − компанию «МТС Медиа» и Пятый канал − за поддержку в пути к новым вершинам».

Ведущими церемонии станут Иван Ургант и Ирина Петрова.

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15.02.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: АПКиТ