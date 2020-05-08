Кредиторы требуют банкротства компании Александра Роднянского

6 мая в суде Кипра зарегистрирован иск с требованием признать банкротом компанию Александра Роднянского AR Films. Она зарегистрирована в этой стране. Иск подал конкурсный управляющий немецкой A Company Filmed Entertainment Торнстен Мартини. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сама A Company с 2011 по 2015 годы принадлежала AR Films, но в 2015-м объявила себя банкротом. Основатель немецкой компании Александр ван Дюльмен утверждает, что перед банкротством Александр Роднянский как крупнейший акционер вывел из A Company €10 млн. Из-за этого на AR Films два года назад уже подавали в суд.

Претензии A Cоmpany были удовлетворены судом Берлина в марте 2018 года. Тогда он обязал AR Films выплатить €2 млн конкурсному управляющему. Но по факту денег Торнстен Мартини не получил. В октябре Мартини выиграл еще один иск на €2,8 млн и $3,8 млн, однако это решение еще не вступило в силу.

По мнению опрошенных «Коммерсантом» экспертов, с помощью новых исков бывшие партнеры пытаются давить на Александра Роднянского в публичной плоскости. Однако, юристы предполагают, что, скорее всего, задача конкурсного управляющего A Company − создать массу неисполненных судебных решений в разных странах, чтобы обратить взыскание на личное имущество российского продюсера.

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08.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ