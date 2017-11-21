Минюст США через суд потребовал расторжения сделки AT&T и Time Warner

Похоже, что глобальная сделка по слиянию двух крупных американских компаний – телекоммуникационной AT&T и холдинга Time Warner – все-таки может не состояться. Министерство юстиции США через суд пытается заблокировать объединение компаний, ссылаясь на антимонопольное законодательство. По мнению представителей контролирующей госструктуры, сделка вызовет неизбежный рост цен на рынке медиа, а также будет угрожать честной конкуренции. Причем платить больше будут как покупатели контента из медиасреды, так и потребители телекоммуникационных услуг, в том числе простые граждане.

С этой оценкой согласны и в Гильдии сценаристов Западной Америки. Эта организация не раз открыто выступала против сделки, заявляя о том, что ее члены могут пострадать из-за появления на рынке игрока с признаками монополиста.

Представители AT&T, которая и собралась покупать Time Warner за $85,4 млрд, комментируют новости сдержанно. Они не признают обвинений и заявляют, что не видят угрозы рынку телекоммуникаций и медиа. Тем не менее столь длительная и ожесточенная борьба компании за право завершить крупную сделку вызывает настороженность у других игроков рынка. Особенно внимательно за развитием событий наблюдают в Disney, Sony, Comcast и Verizon, которые совсем недавно выражали заинтересованность в покупке другого медиагиганта – компании 21st Century Fox.

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21.11.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily