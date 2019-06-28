АВК приняли в Международный союз кинотеатров (UNIC)

Российская Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) приняла в состав членов Международного союза кинотеатров (The International Union of Cinemas / Union Internationale des Cinémas (UNIC)). Об этом БК рассказал Председатель ассоциации Олег Березин. Его подробный комментарий можно будет прочитать в пятничном выпуске электронной рассылки.

«АВК наконец-то приняли. До этого мы год находились в статусе тестового участия, а теперь стали полноправными членами Европейской Ассоциации и как национальная ассоциация теперь представляем Россию, − сказал Березин. − UNIC много работает с Европейским Союзом, с Советом Европы, и теперь мостик между Россией и Европой будет укрепляться в том числе за счет нашей деятельности в рамках Европейской Ассоциации».

На сегодняшний день в АВК входят представители более семи десятков российских независимых кинотеатров и некоторые киносети. Организация представляет более трети всех площадок страны. UNIC − ассоциация, объединяющая киносети и национальные объединения кинотеатров из 37 стран Европы. Деятельность UNIC направлена на продвижение социальной, культурной и экономической значимости кинотеатров на европейском и международном рынках. Ранее единственным членом этой ассоциации от России была сеть КАРО, которая вступила в нее в марте 2017 года.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

28.06.2019 Автор: Артур Чачелов