«Кинотавр» не планирует уходить в онлайн

Организаторы «Кинотавра» надеются провести смотр в традиционном формате осенью и не рассматривают возможность ухода фестиваля в онлайн. Об этом в интервью «Российской газете» рассказала программный директор «Кинотавра» Ситора Алиева.

«В начале июня он [фестиваль], как уже было объявлено, не состоится. А сохранить его, безусловно, важно. Причем в традиционных формах − никаких онлайн-форматов, − сказала Алиева. − Ведь «Кинотавр» − это не только показ фильмов. Это контакты, обмен идеями, взаимодействие, взаимовлияние людей кинематографа. Это огромная аудитория, включая приехавших по путевкам. Это социально значимый проект: каждый вечер на площадь перед Зимним театром приходят тысячи зрителей и смотрят кино даже под дождем».

Ситора Алиева также рассказала о трудностях с формированием программы этого года, вызванных пандемией. Многие проекты, на которые фестиваль рассчитывал, из-за коллапса кинопроизводства остаются незаконченными. При этом, именитые российские режиссеры, чьи фильмы уже готовы, пока не могут отдать свои картины «Кинотавру», так как ожидают ответов от международных кинофестивалей. В этом контексте Алиева упомянула новые работы Александра Миндадзе, Алексея Учителя, Александра Зельдовича и Ренаты Литвиновой. Впрочем, международные смотры сейчас и сами находятся в подвешенном состоянии − их проведение в этом году, как и проведение «Кинотавра», остается под вопросом.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

13.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Российская газета