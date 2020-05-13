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«Кинотавр» не планирует уходить в онлайн

Программный директор фестиваля Ситора Алиева рассказала о смотре этого года

Организаторы «Кинотавра» надеются провести смотр в традиционном формате осенью и не рассматривают возможность ухода фестиваля в онлайн. Об этом в интервью «Российской газете» рассказала программный директор «Кинотавра» Ситора Алиева.  

«В начале июня он [фестиваль], как уже было объявлено, не состоится. А сохранить его, безусловно, важно. Причем в традиционных формах − никаких онлайн-форматов, − сказала Алиева. − Ведь «Кинотавр» − это не только показ фильмов. Это контакты, обмен идеями, взаимодействие, взаимовлияние людей кинематографа. Это огромная аудитория, включая приехавших по путевкам. Это социально значимый проект: каждый вечер на площадь перед Зимним театром приходят тысячи зрителей и смотрят кино даже под дождем».

Ситора Алиева также рассказала о трудностях с формированием программы этого года, вызванных пандемией. Многие проекты, на которые фестиваль рассчитывал, из-за коллапса кинопроизводства остаются незаконченными. При этом, именитые российские режиссеры, чьи фильмы уже готовы, пока не могут отдать свои картины «Кинотавру», так как ожидают ответов от международных кинофестивалей. В этом контексте Алиева упомянула новые работы Александра Миндадзе, Алексея Учителя, Александра Зельдовича и Ренаты Литвиновой. Впрочем, международные смотры сейчас и сами находятся в подвешенном состоянии − их проведение в этом году, как и проведение «Кинотавра», остается под вопросом. 

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13.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Российская газета

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