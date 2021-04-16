В 2020 году Amazon потратил на контент $11 млрд

Траты онлайн-гиганта Amazon на контент для своих пользовательских сервисов в 2020 году выросли на 41% и составили $11 млрд. Об этом сообщает Variety, ссылаясь на отчетность компании. К сожалению, в ней не разделяются расходы на видеосервис Amazon Prime Video и музыкальный сервис компании. $11 млрд − общая сумма на двоих.

Компания объясняет рост трат на контент стремлением выйти в лидеры направления сервисов цифровых развлечений. В этих же целях в прошлом месяце Amazon подписала 10-летнюю сделку с НФЛ по захвату эксклюзивных прав на показ футбола по четвергам, начиная с 2023 года. Пакт рассчитан на 1,32 миллиарда долларов в год.

Буквально недавно Amazon отрапортовал, что число подписчиков Prime во всем мире перевалило за 200 млн, хотя год назад таковых было всего 150 млн. Впрочем, глобальным лидером на рынке цифровых развлечений все равно остается Netflix. На контент он также тратит больше, чем Amazon, хотя в 2020 году у него и произошло сокращение бюджета: компания потратила только $11,8 млрд против $13,9 млрд в 2019 году. Однако, в отличие от подписки Netflix, подписка Amazon Prime − это подписка на экосистему, а не на один онлайн-кинотеатр.

Amazon не раскрывает количество членов Prime по странам или регионам, а также не раскрывает конкретные цифры о зрительской аудитории Prime Video. В США Amazon Prime стоит 119 долларов в год или $12,99 в месяц.

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16.04.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety