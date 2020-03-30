«Амедиатека» рассказала о премьерах во время карантина

«Амедиатека» рассказала о проектах, которые зрители смогут увидеть на сервисе в апреле. Онлайн-кинотеатр готовит своим зрителям как премьеры новых оригинальных проектов, так и новые сезоны полюбившихся сериалов.

Список заявленных новинок выглядит следующим образом:

С 1 апреля: документальный фильм СХЕМА.

Коррупция в спорте — актуальная тема, которая при этом часто остается в тени. Документальный фильм «Схема» восполняет очередной пробел, пытаясь максимально беспристрастно разобраться в громком деле 2017 года. Тогда разразился коррупционный скандал в обычном американском колледже: спортивные программы, которые должны были привить любовь к баскетболу юным дарованиям, были выстроены по всем криминальным канонам. В нечестных махинациях оказались замешаны тренеры, подростки и даже Adidas.

С 2 апреля: «Спаси меня» (2 сезон).

Лондонский работяга Нелли попадает в воронку криминальных событий. Его подозревают в причастности к убийству, но он старается держать удар: тучи сгущаются, а люди вокруг пытаются использовать его в личных целях.

С 6 апреля: документальный сериал «Исчезновения и убийства в Атланте: Пропавшие дети».

Леденящий душу документальный сериал о похищениях и убийствах детей в Атланте в период с 1979 по 1981 год. Раскрыто было только два дела, остальные же долго время оставались в тени. Самое время поднять архивы и не только восстановить справедливость для семей пострадавших, но и понять, какое влияние эти жуткие события оказали на страну и что они могут сказать о состоянии нации. Следствие ведут выдающиеся документалисты Джефф Дюпре и Маро Чермайефф (МАРИНА АБРАМОВИЧ: В ПРИСУТСТВИИ ХУДОЖНИКА).

С 10 апреля: «Хорошая борьба» (4 сезон).

На протяжении долгих лет Диана Локхарт тщательно выстраивала свою карьеру. Она, безусловно, заслужила право почивать на лаврах: блестящая юрист планирует скопить определенную сумму и наслаждаться отдыхом. Однако новый скандал перечеркивает ее планы.

С 13 апреля: «Убивая Еву» (3 сезон)

Смертельно опасная игра между наемной убийцей Вилланель и умнейшей сотрудницей спецслужб Евой продолжается. В третьем сезоне в эпизодической роли появится создательница сериала Фиби Уоллер-Бридж, которая сыграет новую жертву неумолимой Вилланель. Кроме того, за новые эпизоды сериала теперь отвечает шоураннер Сьюзан Хиткот («Бойтесь ходячих мертвецов»).

С 13 апреля: «Беги» (1 сезон).

Комедийный триллер от создательницы «Убивая Еву» Фиби Уоллер-Бридж. «Беги» − история уставшей от рутины девушки Руби. В один прекрасный день она получает сообщение от своего бывшего бойфренда Билли, ставшего известным лайф-коучем: он предлагает ей отправиться в интригующее путешествие. Конечно, Руби сразу соглашается, и это решение меняет ее жизнь. Уоллер-Бридж снова работает с Вики Джонс («Убивая Еву», «Дрянь»), а также появляется в кадре − в «Беги» она сыграла небольшую роль.

С 13 апреля: «Белая ворона» (4 сезон)

Авторский проект актрисы Исы Рэй продолжает исследовать сложный расовый вопрос на удивление легко и весело, но не сглаживая при этом острые углы. Главная героиня снова попадает в водоворот забавных ситуаций и все так же ищет ответ на главные вопросы, пытаясь понять, кто она и что ей нужно, дабы добиться своего − как в карьере, так и в личной жизни.

С 18 апреля: «Дьяволы» (1 сезон).

Звезда «Анатомии страсти» Патрик Демпси открывает неожиданные грани своего таланта в утонченном триллере «Дьяволы». Экранизация романа Гвидо Марии Бреры рассказывает о группе трейдеров крупного инвестиционного банка, которые неожиданно раскрывают опасный финансовый заговор впечатляющих масштабов. Создатели «Дьяволов» работали над такими шедеврами как «Шерлок» и «Великолепные Медичи», так что зрителя ждет увлекательное путешествие в мир интриг и лихо закрученных тайн.

С 24 апреля: реалити «Мы здесь» (1 сезон).

«Мы здесь» − броское трэвел-шоу, где знаменитые дрэг-дивы ездят по разным городам США (включая самые консервативные), знакомятся с местными представителями дрэг-культуры и устраивают с ними совместные выступления. Таким образом, они раскрывают дрэг (красочные представления, где артисты мужского пола перевоплощаются в женские образы) для широкой аудитории, развенчивая мифы и избавляя от предрассудков. Максимальная открытость, творческий подход и любовь к себе − три кита, на которых стоит этот визуально роскошный сериал.

С 26 апреля: фильм БЕЗУПРЕЧНЫЙ.

Черная комедия с Хью Джекманом в роли школьного суперинтенданта по имени Фрэнк. Его герой пытается улучшить жизнь школьников, при этом умудряясь тратить общий бюджет на свои личные нужды. Фанатам Джекмана стоит обязательно настроиться на волну этого фильма: многие зарубежные издания уже назвали роль Фрэнка лучшей в карьере актера. В качестве режиссера картины выступил перспективный Кори Финли, известный по инди-триллеру ЧИСТОКРОВНЫЕ.

С 27 апреля: «Страшные сказки: Город Ангелов» (1 сезон).

Спин-офф знаменитой готической драмы «Страшные сказки» с Натали Дормер в главной роли, известной по сериалам «Игра престолов» и «Тюдоры». События нового шоу будут разворачиваться в Лос-Анджелесе 1938-го. История сконцентрируется на конфликте главных героев с богиней смерти Санта Муэрте и другими союзниками Дьявола. Создатели сериала описывают проект как «духовное продолжение» оригинала, обещая напряженный сюжет и любопытные отсылки к мексиканско-американскому фольклору. С 29 апреля по средам сериал также пойдет в 23:00 на канале AMEDIA Premium.

С 28 апреля: мини-сериал «Я знаю, что это правда».

Два Марка Руффало по цене одного. В новой драме от HBO актер исполнил роли братьев-близнецов: Доминика, который вспоминает тяжелое детство, переживает смерть первенца и пытается выяснить семейные секреты, а также Томаса, страдающего от параноидальной шизофрении. Бестселлер Уолли Лэмба, по которому поставлен сериал, исследует горе, личные неудачи, утрату и неразрывную связь личного и семейного — арсенал тем, с которыми режиссер Дерек Сиенфрэнс (МЕСТО ПОД СОСНАМИ) много работал в кино.

С 30 апреля: «Ошибка 404» (1 сезон).

Легкая и слегка абсурдная комедия о том, что не все роботы одинаково полезны. Детектив- инспектор Джон гибнет на задании. В его лице правосудие теряет блестящего бойца, однако тело мужчины попадает в экспериментальную программу, где ему внедряют искусственный интеллект и возвращают из царства мертвых. Но есть один нюанс: «новый» Джон, кажется, растерял львиную долю профессиональных навыков.

Напомним, ранее «Амедиатека» разослала промокоды для бесплатного месячного доступа новым потенциальным подписчикам. Параллельно сервис объявил о скидке 50% на стоимость подписки. Она будет действовать на покупку подписки на 3, 6 или 12 месяцев. Получить ее можно будет по публичным промокодам STAYHOME3, STAYHOME6 или STAYHOME12 соответственно.

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30.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Амедиатека