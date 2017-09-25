Фестиваль «Амурская осень» раздал призы

В Благовещенске завершился международный фестиваль «Амурская осень». Главный приз смотра – «Золотого журавля» – в международном конкурсе получила итальянская картина КАК СУМАСШЕДШИЕ режиссера Паоло Вирдзи. Победителем российского конкурса стала якутская картина ВЕСЕННЯЯ ПОРА режиссера Алексея Романова.

В российском конкурсе полного метра за призы боролись 11 работ. Их оценивало жюри под председательством режиссера и сценариста Сергея Снежкина. Приз за лучшую режиссуру жюри отдало дебютантке Ксении Зуевой, снявшей драму БЛИЗКИЕ. Актриса Надежда Иванова, сыгравшая в этой картине, получила приз за лучшую женскую роль в полном метре. Награду за лучшую мужскую роль вручили Андрису Кейшсу, сыгравшему в фильме Славы Росса СЫН.

Приз за лучшую операторскую работу вручили Сергею Кулишенко за фильм МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ.

«Золотого журавля» за вклад в мировой кинематограф получил корейский режиссер Ким Ки Дук. Он стал специальным гостем фестиваля. Эту номинацию учредили впервые. Почетный приз за вклад в российский кинематограф получила актриса Ольга Остроумова.

XV Открытый фестиваль кино и театра «Амурская осень» в Благовещенске проходил с 16 по 24 сентября.

25.09.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: РИА Новости