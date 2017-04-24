Создатель «Смешариков» просит приравнять анимационную индустрию к IT

Генеральный директор группы компаний «Рики» Илья Попов, являющийся создателем «Смешариков» и «Фиксиков», уверен, что анимационная индустрия в России должна быть приравнена к области IT. Об этом, как передает ТАСС, в понедельник он заявил на коллегии Минэкономразвития.

«Ведь в действительности, к вопросу о том самом разрыве, если прийти на любую современную анимационную студию и посмотреть, что это такое, вы с трудом найдете разницу между крупной технологической компанией-производителем ПО и анимационной студией», - отметил Попов.

По его словам, в работе над мультфильмами заняты в равной степени как аниматоры, так и технические специалисты, что также сближает отрасль с IT-индустрией.

Предложение Попова поддержал глава министерства Максим Орешкин, заявивший, среди прочего, что если прошлое богатство страны «лежит в нефти и газе, то будущее – в том числе в новых мультфильмах».

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития намеревается наделить налоговыми льготами всех крупных производителей анимации в стране. В ведомстве уже разработан соответствующий законопроект: он устанавливает льготные ставки по страховым взносам для отечественных производителей мультфильмов на уровне 14% вместо обычных 30%. Фактически новая инициатива приравнивает производителей анимационного контента к IT-компаниям. Законопроект уже направлен в Правительство и ожидается, что он будет одобрен и вступит в силу с 1 января 2018 года.

24.04.2017 Автор: Дмитрий Некрасов

Источник: ТАСС