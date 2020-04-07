Крупнейший фестиваль анимации в Анси отменен

Международный фестиваль анимационных фильмов и кинорынок во французском Анси отменены. Информация об этом появилась на официальном сайте смотра. Крупнейший в мире фестиваль анимации должен был пройти в период с 15 по 20 июня, однако из-за эпидемии коронавируса COVID-19 руководство приняло решение об отмене всех мероприятий.

В своем сообщении устраители Анси отметили, что, несмотря на юбилейный статус (фестивалю в этом году исполняется 60 лет), переносить смотр на более поздние даты этого года они не будут. Вместо этого, в заявленные для фестиваля июньские даты пройдет его онлайн-версия, на организацию которой сейчас брошены все силы.

«Мы приняли решение не переносить фестиваль на более поздний срок. Существующие обстоятельства, календарь событий, а также запланированные отсрочки для других фестивалей не дают нам возможности для маневра, − отмечается в сообщении на сайте Анси. − В течение последних нескольких недель наши постоянные друзья и партнеры оказывали нам всю необходимую поддержку, за что мы им безмерно благодарны. Эта поддержка подтолкнула нас к решению организовать онлайн-версию Annecy 2020, которая, несмотря на текущие обстоятельства, обеспечит всем заинтересованным желаемый доступ к эксклюзивному и оригинальному контенту».

Список участников онлайн-фестиваля будет объявлен 15 апреля, позже будет запущено приложение, которое будет разработано для проведения онлайн-версии.

Фестиваль анимации и кинорынок в Анси в их традиционном виде пройдут теперь лишь в 2021 году, с 14 по 19 июня.

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07.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Сайт фестиваля