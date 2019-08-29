Поисковики обяжут удалять ссылки на пиратский контент в течение 6 часов

Поисковые системы в Рунете будут обязаны удалять из выдачи ссылки на пиратский контент в течение шести часов после их появления в специальном антипиратском реестре. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на проект поправок в закон «Об информации». Поправки разработаны совместно сотрудниками крупнейших телекомпаний, онлайн-кинотеатров, а также представителями «Яндекса» и Mail.ru Group.
Правообладатели смогут сами выбирать компанию, которая будет в их интересах вести реестр пиратских ссылок. Но она должна быть одобрена Роскомнадзором. После этого одобрения поисковики будут обязаны в течение 10 дней подключиться к новому реестру и начать удалять пиратские ссылки в течение шести часов после появления в нем. Интересно, что поправки не ограничивают число таких реестров.
Помимо сериалов и фильмов в поправках прописана защита для легальных копий книг, музыки и программного обеспечения. Единственное исключение сделано для фотографий.
Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram
29.08.2019 Автор: Артур Чачелов
Источник: Ведомости
Минкультуры предложило наказание за запись и съемку фильмов в кинозалах
Star Media выходит на рынок борьбы с пиратством
Мединский назвал ущерб, наносимый киноотрасли пиратами
Warner Bros. и ТНТ наиболее активно защищают свой контент в Рунете
Торренты теряют популярность у россиян
Фонд кино проведет дополнительный конкурс на поддержку кинопроизводстваПодробнее
Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера призвали к ответственности за «Вия»Подробнее
Международная касса: Китай возвращает на вершину «Хоббса и Шоу»Подробнее
Зрителям дали возможность раньше срока увидеть фильм «Чернобыль: Зона отчуждения»Подробнее