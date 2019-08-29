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Поисковики обяжут удалять ссылки на пиратский контент в течение 6 часов

Это прописали в поправках к закону «Об информации»

Поисковые системы в Рунете будут обязаны удалять из выдачи ссылки на пиратский контент в течение шести часов после их появления в специальном антипиратском реестре. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на проект поправок в закон «Об информации». Поправки разработаны совместно сотрудниками крупнейших телекомпаний, онлайн-кинотеатров, а также представителями «Яндекса» и Mail.ru Group.

Правообладатели смогут сами выбирать компанию, которая будет в их интересах вести реестр пиратских ссылок. Но она должна быть одобрена Роскомнадзором. После этого одобрения поисковики будут обязаны в течение 10 дней подключиться к новому реестру и начать удалять пиратские ссылки в течение шести часов после появления в нем. Интересно, что поправки не ограничивают число таких реестров.

Помимо сериалов и фильмов в поправках прописана защита для легальных копий книг, музыки и программного обеспечения. Единственное исключение сделано для фотографий. 

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29.08.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ведомости

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