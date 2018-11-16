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Apple будет снимать полнометражное кино

Корпорация уже заключила сделку с компанией A24

Apple займется производством кино. Об этом сообщает телеканал CNBC. Корпорация заключила большую многолетнюю сделку с компанией A24, совместно с которой намерена делать новые фильмы и шоу. Договор позволит Apple в разы увеличить предложение оригинального контента для своих пользователей. Предполагается, что в рамках программы поддержания лояльности для них он будет бесплатным.

Apple давно заявляла, что хочет конкурировать в создании собственного контента с Netflix и Amazon Prime Video. Потому ранее корпорация договорилась о партнерстве с Риз Уизерспун и Кристен Уиг, режиссерами Джей Джей Абрамсом и М. Найтом Шьямаланом.

A24 известна работой над такими картинами, как КОМНАТА, ЛЕДИ БЁРД, ЛУННЫЙ СВЕТ, ОНО ПРИХОДИТ НОЧЬЮ и другими нашумевшими независимыми проектами. 

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16.11.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: CNBC

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