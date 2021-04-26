Новости


Apple и HBO ведут переговоры о съемках оригинальных проектов в России

Ранее сообщалось, что аналогичные переговоры ведет Neflix

Представители корпорации Apple и медиахолдинга Warner Media, владеющего HBO, ведут переговоры с рядом российских кинокомпаний о создании ими оригинальных проектов для зрителей в России. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на источник в одном из российских медиахолдингов.

В частности, источнику издания известно, что оба заказчика общались с Art Pictures и кинокомпанией «Водород», а Apple также вел переговоры с Hype Production. Однако, скорее всего, участников переговоров в обоих случаях было больше: скорее всего зарубежные гиганты выходили также на 1-2-3 Production, Yellow, Black & White, кинокомпанию «Русское» и других крупных игроков.

Интересно, что доля Apple TV+ в России на конец 2020-го не превышала 1,2%. Телеканалы HBO в России не представлены напрямую, а платформа HBO Max на наш рынок еще не вышла. Заинтересованность в оригинальном локальном продукте говорит о том, что у этих мировых игроков есть амбициозные планы по покорению российского рынка. Пока же их опережает Netflix, который более активен в России и, как сообщалось ранее, уже успел заказать 1-2-3 Production, управляемой продюсерами Валерием Федоровичем и Евгением Никишовым, первый оригинальный российский проект «Анна Каренина».

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

 

26.04.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Известия

Новости по теме:

МТС вложила в запуск Kion 2 млрд рублей

Законопроект об ограничении доли иностранцев в онлайн-видеосервисах будет отозван

IVI стал лидером по числу развивающего контента для детей среди онлайн-кинотеатров

Проекты Sony станут эксклюзивами Netflix в США с 2022 года

Холдинг «Газпром-медиа» прокомментировал перезапуск Rutube


Самое читаемое

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с их референсами

Предпродажи уикенда: «Две крепости» лидируют, «Гнев человеческий» чуть уступает «Джентльменам»

Подробнее
Лента стартовала лучше предыдущего хита Гая Ричи

Касса четверга: «Гнев человеческий» смёл конкурентов

Подробнее
Год назад предыдущий фильм Гая Ричи в первый день заработал на 15% меньше

Предварительная касса четверга: «Гнев человеческий» стартует лучше «Джентльменов»

Подробнее
Фотоотчет с киностудии «Мосфильм»

«МТС Медиа» представила новый онлайн-кинотеатр Kion

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 