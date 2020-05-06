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Австралийские кинотеатры хотят открыться к середине июля

Тогда в прокат выйдет фильм «Довод» Кристофера Нолана

Австралийская Национальная ассоциация владельцев кинотеатров вечером во вторник, 5 мая, опубликовала официальное заявление, в котором сообщила, что местные площадки надеются на окончательтный запуск проката к середине июля 2020 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Австралийцы верят, что откроются к выходу научно-фантастического фильма Кристофера Нолана ДОВОД, который пока заявлен на 17 июля 2020 года. Именно этот проект рассматривается ими как идельный для «перезагрузки» проката. 

Австралийская национальная ассоциация владельцев кинотеатров представляет более 2 тыс. экранов и 12 тыс. сотрудников, расположенных в 500 точках по всему континенту. Все кинотеатры Австралии закрылись в середине марта в рамках усилий страны по сдерживанию распространения вируса. Никаких конкретных планов с датами открытия залов у правительства страны пока нет. Представители Ассоциации уточнили, что, несмотря на веру и желание открыться в середине июля, они не будут этого делать, если не получат разрешения от властей. 

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06.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR

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