В Минкультуры заявили, что не переносили дату старта новых «Мстителей»

Министерство культуры РФ не переносило дату выпуска фильма МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ. Об этом сообщает портал RNS со ссылкой на слова замминистра культуры Сергея Обрывалина. Чиновник заявил, что дистрибьютор фильма никогда не подавал в ведомство документов с датой, отличной от заявленного вчера 11 мая. То есть формально решение о переносе релиза с мировой даты на восемь дней было принято не Министерством культуры, а самой компанией WDSSPR.

При этом Обрывалин отметил, что решение дистрибьютор принял не просто так. «Дата премьеры фильма МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ – 11 мая 2018 года – была заявлена прокатчиком и утверждена по взаимной договоренности компании «Дисней» и Министерства культуры РФ», – цитирует замминистра RNS.

Напомним, что ранее компания-прокатчик предварительно заявляла выпуск фильма на 3 мая – за день до американской премьеры. Однако во вторник, 13 февраля, разослала партнерам и в СМИ сообщение о том, что официальной датой старта проекта в России станет пятница, 11 мая. Никаких комментариев по поводу принятого решения дистрибьютор не дает, однако в профессиональном сообществе курсируют слухи о том, что перенос американской картины связан с выпуском в прокат отечественных проектов ТАНКИ (старт – 26 апреля) и СОБИБОР (старт – 3 мая).

14.02.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: RNS