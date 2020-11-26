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Beat Film Festival запустил подразделение креативного консалтинга документального кино

Направление возглавил сооснователь и программный директор компании Кирилл Сорокин

Команда крупнейшего в России фестиваля документального кино Beat Film Festival запустила подразделение креативного консалтинга. Направление возглавил Кирилл Сорокин — сооснователь и программный директор Beat Film Festival.

«Документальное кино сегодня − уже не периферийное явление, как было в 2010 году, когда появился Beat Film Festival, − говорит Кирилл Сорокин. − За последние годы оно стремительно превратилось в очень перспективный (и совершенно легитимный) жанр, а значит, появилось пространство для индустрии. Мы видим свою цель в том, чтобы соединить все звенья процесса: создателей фильмов, каналы финансирования и, конечно же, аудиторию, чтобы способствовать появлению успешных во всех отношениях кейсов документального кино, создать поле, в котором бы соседствовали самые разные форматы, объединенные профессиональным и системным подходом к делу».

Консалтинг в сфере документального кино стал частью экспертизы команды Beat Film Festival уже давно. Последние десять лет она не только показывала контент, но и была прогружена в процессы его создания: продюсирование, участие международных питчингах, подготовку roll-out стратегий и продажу фильмов. При участии Beat Film Festival был создан альманах Nike про любительский футбол к Чемпионату мира в России, лента ЗДОРОВО И ВЕЧНО о группе «Гражданская оборона» стала одним из самых успешных документальных фильмов в российском прокате, фильм Brexitannia, снятый в ч/б и 3/4, заработал десятки тысяч евро в международной дистрибуции, еще дюжина фильмов из национального конкурса Beat Film Festival отправились на международные фестивали и запустили карьеры их режиссеров. 

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26.11.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Beat Film Festival

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