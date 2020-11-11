«Большой фестиваль мультфильмов − 2020» назвал победителей

С 29 октября по 9 ноября 2020 года прошел XIV Международный анимационный фестиваль «Большой фестиваль мультфильмов» (БФМ) – крупнейшее анимационное событие в России. Фестиваль включал в себя показы короткометражных и полнометражных фильмов со всего мира, мастер-классы, встречи, ретроспективы и лекции. Фестиваль проходил при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Благотворительного Фонда Михаила Прохорова, Посольства Франции и Французского Института, телеканала Cartoon Network и Польского культурного центра.

Гран-при за лучший короткометражный фильм российского конкурса этого года получил проект «Хозяйка медной горы», реж. Дмитрий Геллер (Школа-студия «ШАР», Россия, 2020). Приз за лучший студенческий фильм − проект «Селезень, Веревочка и Желудь»», реж. Алина Титоренко (Цех анимации, «Студия БФМ», Россия, 2019). Спецприз жюри за открытие новых территорий в детском кино − «Уточка и Кенгуру», реж. Лиза Скворцова (Киностудия «Союзмультфильм», Россия, 2020). Спецприз жюри за удивительное отражение ускользающего времени − «Ба», реж. Светлана Филиппова (Студия «Пчела», при участии студии «Imaka Films», Россия, Франция, 2020).

Дипломами были отмечены следующие фильмы:

За способность увидеть чудо в обыденном: «Рысь в городе», реж. Нина Бисярина (студия «Folimage», Франция, 2019).

За тонкую наблюдательность и атмосферу: «Теплый соленый ветер», реж. Мария Коржова, Мария Ларичева, София Петрова (Курсы художников-мультипликаторов, Цех анимации, «Студия БФМ», Россия, 2019).

За йинешонто хиксечиткалагжем еитивзар: «Мой галактический двойник Галактион», реж. Саша Свирский (Кинокомпания «Мастер-Фильм», Россия, 2020).

За счастливую находку изображения несчастья: «Счастье», реж. Андрей Жидков (Россия, 2020).

Фильм ПАНДЕМИЯ, реж. Полина Кампиони (Россия, 2020), удостоился особого упоминания жюри за оригинальную форму подачи и актуальность.

Гран-при за лучший короткометражный фильм международного конкурса, «За страстный взгляд на подростковые страхи в тревожной красоте изобразительного мира» получил проект «И вот и медведь», реж. Аньес Патрон (Франция, 2019). Приз за лучший студенческий фильм, за точность техники и стиля в размышлениях о природе времени и хрупкости жизни − проект «Снова и снова», реж. Мальвика Двиведи, Саачи Мехта, Аникет Синха, Винай Оттур, Свапнали Радже (Индия, 2019). Спецприз жюри за подарок смеха без стесненья, с подковыркой и не без сарказма − «Потягушки», реж. Конрад Хьемли, Якоб Иринг (Норвегия, 2020). Спецприз жюри за перевод инфографики в чувственную образность и за статистический шум, данный нам в ощущениях − «Усредненное счастье», реж. Майя Гериг (Швейцария, 2019).

Дипломами были отмечены следующие фильмы:

За отрезвляющий взгляд на космические мечтания и исцеление фантомных болей уходящей эпохи: «Космонавт», реж. Каспар Янцис (Эстония, 2019).

За чистую суть настоящей любви: «Стиральная машина», реж. Александра Маёва (Чехия, 2020).

За смелость в выборе как темы, так и техники: «Продавец смерти», реж. Дзинкю Дзеон (Республика Корея, Япония, 2019).

За ироничный и глубокий подход к противоречиям между социальным и личным: «Мне бы солнце в кармане», реж. Лауи Лаэсса (Канада, 2019).

Приз критики присужден фильму «Прохожий», реж. Пьетер Кудизер (Бельгия, 2019). Приз дирекции был вручен фильму «Боксбалет», реж. Антон Дьяков (Студия «Мельница, Россия, 2020). Приз зрительских симпатий по результатам голосования, которое проходилось на сайте online.mulfest.ru присужден фильму «Привет, Бабульник!», реж. Наталья Мирзоян (Киностудия «Союзмультфильм», Россия, 2020).

В программах БФМ-2020 приняло участие 380 фильмов из более чем 40 стран. Все 57 программ фестиваля были рассчитаны на разные возрасты и интересы − полнометражные фильмы, сборники российской и зарубежной детской анимации, программы документальной анимации, авторская и экспериментальная анимация, особая программа фильмов феминистического направления, классическая лекция Юрия Норштейна, ретроспектива режиссера Катерины Соколовой и многое, многое другое.

В этом году изменился формат и география фестиваля. Часть программ можно было, как прежде, увидеть в кинотеатрах Москвы, а часть прошла в онлайн-формате, ее можно было увидеть из любого уголка нашей страны. Общее количество зрителей в кинотеатрах, на онлайн-встречах и посетителей фестивальной онлайн-платформы составило более 39800 человек.

Впервые за 14 лет на фестивале были организованы конкурсы российской и зарубежной анимации. Для участия в зарубежном конкурсе было подано более 1500 заявок со всего мира, из которых селекционная комиссия выбрала 90 короткометражек из 35 стран. В конкурсе российской анимации участвовало 96 мультфильмов, созданных в России и других странах, где работают наши соотечественники. В конкурсные программы попали студенческие работы, фильмы мастеров, снятые на студиях и самостоятельно, социальные ролики и музыкальные клипы.

С момента своего создания БФМ являлся зрительским фестивалем, где лучшие фильмы определялись посредством зрительского голосования. В этом году впервые лучшие фильмы оценивало международное профессиональное жюри, в которое вошли 10 профессионалов из Франции, Америки, Шотландии, Эстонии, Словении, Беларуси, Латвии и, конечно, России. Зрительское жюри продолжило работать на фестивальном сайте и по итогам онлайн-голосования также определило своего победителя.

Благодаря частичному переводу фестиваля в онлайн прошли открытые встречи, мастер-классы и обсуждения с режиссерами со всего мира. 28 событий состоялось на фестивальной платформе в YouTube, во встречах приняло участие более 130 режиссеров и специалистов в области анимации из разных стран. В рамках образовательного проекта для детей и подростков «Фабрика мультфильмов», который также прошел в онлайн-формате, состоялось более 60 мастер-классов по различным анимационным техникам.

Кроме того, в этом году БФМ в рамках Года Германии в России 2020/2021 провел проект, посвященный немецкой анимации. MULTFEST.DE представил программы короткометражных и полнометражных мультфильмов и пригласил на видеоконференции гостей: режиссеров, историков анимации, продюсеров и сценаристов.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

11.11.2020 Автор: БК