Евгений Баженов заявил, что может закрыть канал Bad Comedian

Популярный видеоблог Bad Comedian может быть закрыт, если суд удовлетворит исковое заявление, поданное к его владельцу компанией Kinodanz. Об этом блогер Евгений Баженов заявил в интервью телеканалу «360». Он боится, что в случае выигрыша кинокомпания может подать еще один иск.

«Если суд создаст прецедент и все это закончится нехорошим образом, а YouTube примет сторону суда и прилетит страйк на канал, который они уже бросили в июне 2018 года. После чего они (Kinodanz) подают другой иск на фильм, который я обозревал, и, допустим, на еще один обзор, который к ним не имеет никакого отношения, но там есть кадры их фильма с той же формулировкой», − сказал автор Bad Comedian.

3 июня стало известно о том, что 18 января 2019 года в суд поступил иск ООО «Киноданц» на Евгения Баженова «о прекращении нарушения путем удаления видеоматериала и взыскании убытков». Сумма претензий кинокомпании к блогеру – один миллион рублей. В иске идет речь о видеообзоре Bad Comedian на фильм ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ режиссера Александра Богуславского. Правообладатель – Kinodanz – заявляет, что нарушен допустимый объем цитирования видеоряда исходного произведения. В законах Российской Федерации точной информации о нормах цитирования нет.

Индустрия неоднозначно отреагировала на случившееся. Тем не менее, поддержку блогеру выразили Александр Роднянский, Федор Бондарчук, Сарик Андреасян, Тина Канделаки и другие.

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04.06.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Телеканал «360»