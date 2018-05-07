Кантемир Балагов будет в жюри программы «Особый взгляд» в Каннах

Режиссер Кантемир Балагов снова едет в Канны на кинофестиваль. На этот раз в качестве члена жюри. Балагов вошел в состав судейской коллегии вторйо по значимости конкурсной программы Каннского кинофестиваля – «Особый взгляд». Помимо Балагова в этом году в жюри этого конкурса вошли палестинский режиссер Аннамари Ясир, французская актриса Виржини Ледуайен, американский продюсер Джули Хантсингер. Председателем жюри станет американский актер Бенисио дель Торо.

Попадание Балагова в жюри не случайно: год назад его фильм ТЕСНОТА участвовал в этом конкурсе и был удостоен приза FIPRESCI Международной федерации кинопрессы. В этом году в «Особом взгляде» будут представлены 18 фильмов. Российских среди них нет. Зато сразу два российских фильма попали в основной конкурс фестиваля.

Каннский фестиваль пройдет на Лазурном берегу с 8 по 19 мая.

07.05.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС