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Кантемир Балагов будет в жюри программы «Особый взгляд» в Каннах

Это вторая по значимости конкурсная программа кинофестиваля

Режиссер Кантемир Балагов снова едет в Канны на кинофестиваль. На этот раз в качестве члена жюри. Балагов вошел в состав судейской коллегии вторйо по значимости конкурсной программы Каннского кинофестиваля – «Особый взгляд». Помимо Балагова в этом году в жюри этого конкурса вошли палестинский режиссер Аннамари Ясир, французская актриса Виржини Ледуайен, американский продюсер Джули Хантсингер. Председателем жюри станет американский актер Бенисио дель Торо.

Попадание Балагова в жюри не случайно: год назад его фильм ТЕСНОТА участвовал в этом конкурсе и был удостоен приза FIPRESCI Международной федерации кинопрессы. В этом году в «Особом взгляде» будут представлены 18 фильмов. Российских среди них нет. Зато сразу два российских фильма попали в основной конкурс фестиваля.

Каннский фестиваль пройдет на Лазурном берегу с 8 по 19 мая. 

07.05.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС

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