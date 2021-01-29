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«Национальную Медиа Группу» возглавит Светлана Баланова

Сейчас она отвечает за формирование стратегии цифровой трансформации «Газпром-медиа»

Первый заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Светлана Баланова с 5 февраля покидает компанию, чтобы возглавить «Национальную Медиа Группу». Она сменит Ольгу Паскину, об уходе которой из НМГ стало известно накануне. 

В «Газпром-медиа» Светлана Баланова занималась формированием стратегии цифровой трансформации. В холдинге отмечают, что «опираясь на свой многолетний опыт руководства компанией IBS, одной из ведущих ИТ-сервисных компаний России, менее чем за год Светлана успешно выполнила эту задачу, выстроив также основу для дальнейшей практической реализации стратегии».

«Я благодарен Светлане за ее вклад в развитие Холдинга, особенно его цифровой вектор, и желаю ей успеха в дальнейшем развитии на медиа рынке», − сказал генеральный директор холдинга «Газпром-Медиа» Александр Жаров. Светлана Баланова в свою очередь отметила, что она благодарна руководству и команде ГПМХ за доверие и поддержку.

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29.01.2021 Автор: Артур Чачелов

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