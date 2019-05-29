В СТВ появился директор по международному развитию

Светлана Барабанщикова назначена директором по международному развитию в кинокомпании СТВ. Она будет отвечать за расширение присутствия проектов компании на зарубежных территориях. Светлана − специалист с большим опытом работы в области международного развития бизнеса. Последние 4,5 года она работала в компании Google в качестве стратегического менеджера YouTube в России, СНГ и Израиле.

«Я очень рада присоединиться к такой яркой, талантливой команде и работать над расширением географии нашего замечательного контента», − говорит Барабанщикова.

В 2018 году проекты СТВ и анимационной студии «Мельница» значительно усилили свое присутствие на западном и восточном рынках. Так, права на трансляцию сериалов «Лунтик и его друзья» и «Барбоскины» были проданы более чем в 40 стран, в том числе появились на таких популярных онлайн-платформах, как Amazon Prime (оба сериала доступны во всех англоговорящих странах) и Tencent Video (Китай, сериал «Барбоскины»). На начало осени запланирован выход сериала «Лунтик и его друзья» на телеканале Spacetoon в странах Ближнего Востока и Северной Африки, Pikaboo − на территории бывшей Югославии, а также в Польше, на телеканале TV Pulse. Помимо этого с историей лунного гостя получит шанс познакомиться аудитория Китая: Shanghai Media Group получила права на дистрибуцию сериала и готовит его к выходу на местном федеральном телеканале.

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29.05.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: СТВ