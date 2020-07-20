Барселона решила вновь закрыть кинотеатры

В рамках борьбы с распространением коронавируса власти Каталонии приняли решение о повторном закрытии кинотеатров в регионе, в частности, в городе Барселона. Об этом сообщает Variety. Местная мэрия решилась на такой шаг, так как ей все сложнее контролировать распространение инфекции в связи с тем, что население не соблюдает предписания по ношению масок и социальному дистанцированию. Ранее в Барселоне закрыли пляжную зону, так как из-за хорошей погоды туда пришло слишком много людей.

Барселона − важнейший рынок для кинопроката Испании. Здесь зарабатывается до 10% всех кассовых сборов в стране. Решение о закрытии кинотеатров больно бьет по отрасли, которая только-только начала постепенно приходить в себя после локдауна. Кинотеатры в Барселоне работают с 26 июня, но зритель массово начал в них возвращаться только сейчас, когда пошли долгожданные премьеры. В частности, в четверг в Испании в прокат вышел мультфильм СКУБИ-ДУ и за первый день собрал более €107 тыс. − в десятки раз больше, чем релизы предыдущей недели. Представители местной ассоциации владельцев кинотеатров заявляют, что решение властей фактически говорит потенциальным зрителям, что ходить в кино опасно, при том, что в кинотеатрах проводится постоянная и очень объемная работа по дезинфекции всего и вся.

Интересно, что решение каталонских властей сильно контрастирует с позицией других органов власти в Испании. В частности, несколько дней назад испанская королевская чета демонстративно посещала кинотеатр в Испании и этот визит преподносился, как действия в поддержку кинопрокатной отрасли страны.

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20.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety