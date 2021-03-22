Premier рассказал о рекордных просмотрах фильма «Батя» на сервисе

Комедия БАТЯ, недавно ставшая неожиданным хитом кинопроката, показала высокие цифры и на первом уикенде проката в онлайне. С 18 марта фильм стал доступен для пользователей видеосервиса Premier и с момента старта набрал там 1 194 547 просмотров.
БАТЯ – фильм о мальчике Максе, который вырос на заре девяностых под присмотром «классического» советского отца. Взрослый Макс хочет понять, почему его Батя был именно таким, и с семьей отправляется в дом, в котором он вырос, по дороге вспоминая свое детство. Создатели фильма стремились показать, что чувствуют сейчас люди, росшие в 90-е, и как архетипичный образ Бати формировал поколение миллениалов — сегодняшних молодых родителей.
«Повышенный интерес пользователей Premier в прошедшие выходные еще раз свидетельствует о зрительском запросе на действительно смешные комедии о вечных ценностях, − говорит Иван Гродецкий, генеральный директор Premier. Мы видим как востребованы душевные истории с хорошим юмором – они актуальны для людей разных возрастов, такие фильмы можно смотреть в кругу семьи, а затем обсуждать и вспоминать свое собственное детство. Ленту посмотрел каждый третий пользователь, заходящий на видеосервис. БАТЯ – безусловный хит, желаю всем нам больше таких проектов».
Макса в фильме сыграл комик шоу Stand Up на ТНТ Стас Старовойтов, в роли Бати – Владимир Вдовиченков, точно и метко изобразивший простого русского мужика. Также в фильме снялись Елена Лядова, Надежда Михалкова, Андрей Андреев, Стас Старовойтов, Севастьян Бугаев, Диана Енакаева и другие.
Историю о путешествии взрослого героя к своему Бате, суровому русскому мужику, можно посмотреть на видеосервисе Premier, а также на IVI. Число просмотров картины на IVI не сообщается.
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22.03.2021 Автор: Артур Чачелов
Источник: PREMIER
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