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Premier рассказал о рекордных просмотрах фильма «Батя» на сервисе

За первый уикенд его посмотрели больше миллиона раз

Комедия БАТЯ, недавно ставшая неожиданным хитом кинопроката, показала высокие цифры и на первом уикенде проката в онлайне. С 18 марта фильм стал доступен для пользователей видеосервиса Premier и с момента старта набрал там 1 194 547 просмотров. 

БАТЯ – фильм о мальчике Максе, который вырос на заре девяностых под присмотром «классического» советского отца. Взрослый Макс хочет понять, почему его Батя был именно таким, и с семьей отправляется в дом, в котором он вырос, по дороге вспоминая свое детство. Создатели фильма стремились показать, что чувствуют сейчас люди, росшие в 90-е, и как архетипичный образ Бати формировал поколение миллениалов — сегодняшних молодых родителей. 

«Повышенный интерес пользователей Premier в прошедшие выходные еще раз свидетельствует о зрительском запросе на действительно смешные комедии о вечных ценностях, − говорит Иван Гродецкий, генеральный директор Premier.  Мы видим как востребованы душевные истории с хорошим юмором –  они актуальны для людей разных возрастов, такие фильмы можно смотреть в кругу семьи, а затем обсуждать и вспоминать свое собственное детство. Ленту посмотрел каждый третий пользователь, заходящий на видеосервис. БАТЯ – безусловный хит, желаю всем нам больше таких проектов».

Макса в фильме сыграл комик шоу Stand Up на ТНТ Стас Старовойтов, в роли Бати – Владимир Вдовиченков, точно и метко изобразивший простого русского мужика. Также в фильме снялись Елена Лядова, Надежда Михалкова, Андрей Андреев, Стас Старовойтов, Севастьян Бугаев, Диана Енакаева и другие.

Историю о путешествии взрослого героя к своему Бате, суровому русскому мужику, можно посмотреть на видеосервисе Premier, а также на IVI. Число просмотров картины на IVI не сообщается.

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22.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: PREMIER

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