Фредерик Бегбедер вошел в жюри фестиваля «Послание к человеку»

Известный французский писатель, литературный критик, режиссер и киноман Фредерик Бегбедер согласился войти в состав жюри международного конкурса фестиваля «Послание к человеку». Международный киносмотр пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 22 сентября. Фильмы-участники международного и российского конкурсов, а также конкурса экспериментального короткометражного кино In Silico, а также составы всех жюри будут объявлены в середине августа. Организаторам есть из чего выберать: в разные фестивальные программы прислано более 7 тысяч заявок из 85 стран.

««Послание к человеку» – один из немногих российских кинофестивалей, который может себе позволить формировать международный конкурс из работ, присланных кинематографистами на рассмотрение отборочной комиссии, – говорит Директор конкурсных программ Алексей Медведев. – Начиная с 90-х годов, у фестиваля сформировалась хорошая репутация в международных кругах: его знают и в Европе, и по всему миру. К нам пришли заявки из более чем 85 стран мира, от Тайваня до Монако. В этом году мы пошли на эксперимент и уже утвердили несколько документальных полнометражных фильмов в конкурс – из США, Филиппин и Грузии. Сейчас начинается сложный и увлекательный процесс формирования всей программы, которая будет объявлена в середине августа».

Помимо конкурсов, в программе фестиваля - 5 спец-программ и 3 ретроспективы:

– «Панорама.doc» – наиболее яркие документальные работы, показанные на крупнейших международных фестивалях – от IDFA до Канн (кураторы – Алексей Медведев и Наталья Пылаева).

– «Революция. Призрак бродит по экрану» – программа ключевых фильмов о революциях и революционных процессах XX века (кураторы – Алексей Артамонов, Михаил Трофименков).

– «Китайские призраки» – современные независимые документальные фильмы китайских авторов, запрещенных к показу в КНР (куратор Алена Королева).

– «Кино сверхреальности» – программа игрового кино, в котором режиссер идет за реальностью с тщательностью документалиста (куратор – Андрей Плахов).

– «Культурфильм» – «С южных гор до северных морей: первые советские фильмы-путешествия» (кураторы – Александр Марков, Оксана Саркисова, Александр Дерябин).

– Ретроспектива чешского режиссера-документалиста, лауреата приза Европейской киноакадемии (EFA), многократного участника «Послания к человеку» Хелены Тржештиковой (куратор – Михаил Железников).

– Ретроспектива советского кинодраматурга, автора сценариев множества фильмов-биографий, удостоенных главных кинопремий СССР Бориса Добродеева (кураторы – Михаил Литвяков, Екатерина Пархоменко).

– Ретроспектива Андрея Паунова болгарского режиссера-документалиста, победителя IDFA, участника Каннского фестиваля Андрея Паунова.

На церемонии открытия будет показана полная отреставрированная версия фильма Дзиги Вертова ЧЕЛОВЕК С КИНОАППАРАТОМ. Фильм был восстановлен голландским киноинститутом EYE. Помимо показа на Дворцовой, фильм будет показан с пленки в кинотеатре «Родина». «В России впервые за долгие десятилетия можно будет увидеть шедевр Вертова в том виде, в котором его могли посмотреть первые зрители в 1929-м», – говорит директор конкурсных программ Алексей Медведев. – А так как за основу взята копия, в 1931 году подаренная Вертовым голландскому обществу Filmliga (его основателем был великий документалист Йорис Ивенс), то можно быть уверенным, что мы наконец-то приблизились к оригинальному замыслу Вертова».

21.07.2017 Автор: Артур Чачелов