В Берлине началась Неделя российского кино

В немецкой столице в понедельник, 27 ноября, открывается Неделя российского кино. Фестиваль пройдет в городе уже в тринадцатый раз. В этом году на открытии Недели будет показан фильм Бориса Хлебникова АРИТМИЯ. Куратор проекта Анна Леоненко в интервью ТАСС назвала картину «несомненным хитом этого года».

Организаторами фестиваля выступили компании «Интерфест», Propeller Production, Mediaost Events & Kommunikation GmbH при участии Interkultura Kommunikation, а также Российский дом науки и культуры и Министерство культуры РФ.

Показ картин пройдет в переоснащенном кинотеатре Российского дома науки и культуры и в новом, недавно открытом кинотеатре Delphi LUX в западной части города. Зрителей ждут как работы известных российских режиссеров, так и дебютные фильмы. В программу фестиваля вошли БОЛЬШОЙ Валерия Тодоровского, ВРЕМЯ ПЕРВЫХ Дмитрия Киселева, ХАРМС Ивана Болотникова, РОК Ивана Шахназарова, КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ Александра Ханта.

«Этот год богат также на потрясающие дебюты – свежие, яркие, концептуальные и глубокие», – рассказала Анна Леоненко, сообщив, что молодые режиссеры будут сами представлять свои фильмы публике.

Куратор проекта подчеркнула, что организаторы Недели российского кино уделяют особое внимание возникающему «культурному диалогу» между странами, который «чрезвычайно важно поддерживать, особенно в эпоху политического напряжения». На фестиваль традиционно приглашаются как немецкоязычные гости, так и соотечественники, основную часть составляют студенты.

Все фильмы пройдут в оригинале с немецкими субтитрами. Фестиваль завершится 2 декабря.

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27.11.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС