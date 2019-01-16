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В программы Берлинского кинофестиваля попал еще один российский фильм

Это проект ученика Александра Сокурова «Мальчик русский»

На Берлинском кинофестивале состоится мировая премьера фильма МАЛЬЧИК РУССКИЙ режиссера Александра Золотухина. Об этом сообщает «Российская газета». Ленту покажут в рамках программы «Форум». Ранее стало известно, что в рамках другой программы − «Панорама» − на киносмотре покажут ленту Александра Горчилина КИСЛОТА

МАЛЬЧИК РУССКИЙ рассказывает историю слепого солдата Первой мировой войны. Потеряв зрение, он не уходит с фронта, а становится «слухачем» − тем, кто с помощью огромных акустических раструбов «прослушивает небо», обнаруживая вражеские аэропланы. Фильм снят при поддержке Министерства культуры РФ и правительства города Санкт-Петербург. Генеральным продюсером фильма выступил Эдуард Пичугин, а художественным руководителем − Александр Сокуров. В производстве картины участвовали сокуровский фонд «Пример интонации» и «Ленфильм».

МАЛЬЧИК РУССКИЙ − четвертый дебютный проект, сделанный Фондом Сокурова совместно с «Ленфильмом». До этого обе компании участвовали в создании ТЕСНОТЫ режиссера Кантемира Балагова, СОФИЧКИ Киры Коваленко и ГЛУБОКИХ РЕК Владимира Битокова. Все режиссеры − выпускники Мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете. 

Берлинский кинофестиваль пройдет в период с 7 по 17 февраля 2019 года.

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16.01.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Российская газета

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