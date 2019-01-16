В программы Берлинского кинофестиваля попал еще один российский фильм

На Берлинском кинофестивале состоится мировая премьера фильма МАЛЬЧИК РУССКИЙ режиссера Александра Золотухина. Об этом сообщает «Российская газета». Ленту покажут в рамках программы «Форум». Ранее стало известно, что в рамках другой программы − «Панорама» − на киносмотре покажут ленту Александра Горчилина КИСЛОТА.
МАЛЬЧИК РУССКИЙ рассказывает историю слепого солдата Первой мировой войны. Потеряв зрение, он не уходит с фронта, а становится «слухачем» − тем, кто с помощью огромных акустических раструбов «прослушивает небо», обнаруживая вражеские аэропланы. Фильм снят при поддержке Министерства культуры РФ и правительства города Санкт-Петербург. Генеральным продюсером фильма выступил Эдуард Пичугин, а художественным руководителем − Александр Сокуров. В производстве картины участвовали сокуровский фонд «Пример интонации» и «Ленфильм».
МАЛЬЧИК РУССКИЙ − четвертый дебютный проект, сделанный Фондом Сокурова совместно с «Ленфильмом». До этого обе компании участвовали в создании ТЕСНОТЫ режиссера Кантемира Балагова, СОФИЧКИ Киры Коваленко и ГЛУБОКИХ РЕК Владимира Битокова. Все режиссеры − выпускники Мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете.
Берлинский кинофестиваль пройдет в период с 7 по 17 февраля 2019 года.
Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram
16.01.2019 Автор: Артур Чачелов
Источник: Российская газета
Российский фильм попал в спецпрограмму «Берлинале-2019»
Берлинский кинофестиваль назвал имя председателя жюри
Берлинскому кинофестивалю нашли новых руководителей
Берлинский кинофестиваль назвал победителей
Фильм Тимура Бекмамбетова Profile получил приз Берлинале