В программы Берлинского кинофестиваля попал еще один российский фильм

На Берлинском кинофестивале состоится мировая премьера фильма МАЛЬЧИК РУССКИЙ режиссера Александра Золотухина. Об этом сообщает «Российская газета». Ленту покажут в рамках программы «Форум». Ранее стало известно, что в рамках другой программы − «Панорама» − на киносмотре покажут ленту Александра Горчилина КИСЛОТА.

МАЛЬЧИК РУССКИЙ рассказывает историю слепого солдата Первой мировой войны. Потеряв зрение, он не уходит с фронта, а становится «слухачем» − тем, кто с помощью огромных акустических раструбов «прослушивает небо», обнаруживая вражеские аэропланы. Фильм снят при поддержке Министерства культуры РФ и правительства города Санкт-Петербург. Генеральным продюсером фильма выступил Эдуард Пичугин, а художественным руководителем − Александр Сокуров. В производстве картины участвовали сокуровский фонд «Пример интонации» и «Ленфильм».

МАЛЬЧИК РУССКИЙ − четвертый дебютный проект, сделанный Фондом Сокурова совместно с «Ленфильмом». До этого обе компании участвовали в создании ТЕСНОТЫ режиссера Кантемира Балагова, СОФИЧКИ Киры Коваленко и ГЛУБОКИХ РЕК Владимира Битокова. Все режиссеры − выпускники Мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете.

Берлинский кинофестиваль пройдет в период с 7 по 17 февраля 2019 года.

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16.01.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Российская газета