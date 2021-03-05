Берлинский кинофестиваль назвал победителей

Берлинский кинофестиваль объявил победителей основного конкурса. Киносмотр в этом году проходил в урезанном онлайн-формате с 1 по 5 марта. Имена победителей были объявлены в ходе онлайн-конференции с жюри фестиваля. Главный приз «Золотой медведь» достался картине НЕУДАЧНЫЙ ТРАХ ИЛИ СУМАСШЕДШЕЕ ПОРНО (Babardeală cu buclucsau porno balamuc) румынского режиссера Раду Жуде.

Гран-при фестиваля досталось японской ленте КОЛЕСО УДАЧИ И ФАНТАЗИИ (Guzen to sozo) режиссера Рюсукэ Хамагути, а лучшим режиссером признан венгр Денеш Надь за работу над картиной ЕСТЕСТВЕННЫЙ СВЕТ (Természetes fény).

Приз жюри достался немецкой картине ГОСПОДИН БРАХМАНН И ЕГО КЛАСС (Herr Bachmann und seine Klasse). Приз за лучшую актерскую работу также ушел в Германию − актрисе Марен Эггерт за фильм Я ТВОЙ ЧЕЛОВЕК (Ich bin dein Mensch). Приз за лучщий сценарий достался корейцу Хон Сан Су за фильм ВСТУПЛЕНИЕ (Inteurodeoksyeon).

«Серебряный медведь» за выдающиеся художественные достижения ушел Ибрану Асуаду за монтаж мексиканского фильма КИНО О ПОЛИЦЕЙСКИХ (Una Película de Policías).

Главный приз в секции Encounters, собравшей работы, представляющие новые голоса в кинематографе, присудили картине МЫ (Nous) французского режиссера Элис Диоп.

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05.03.2021 Автор: Артур Чачелов