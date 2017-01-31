Берлинский кинофестиваль объявил состав звездного жюри

Берлинский международный фестиваль, наконец, объявил состав жюри главного конкурса. Имя председателя было известно давно – им стал режиссер Пол Верховен. Помогать ему в выборе лучшего фильма будут актрисы Мэгги Джилленхол и Юлия Йенч (Германия), мексиканский актер и режиссер Диего Луна, продюсер из Туниса Дора Бушуша Фурати, исландский художник Олафур Элиассон и режиссер из Гонконга Ван Цюаньань.
Этот состав будет решать судьбу главных призов фестиваля. За Золотого и Серебряных медведей в основном конкурсе будут сражаться 18 фильмов. Российских картин среди них нет.
31.01.2017 Автор: Артур Чачелов
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