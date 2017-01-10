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«Логана» и «Т2 Трейнспоттинг» покажут на Берлинском кинофестивале

Ленты появятся во внеконкурсной программе

Премьеры нового фильма Дэнни Бойла Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ и голливудского блокбастера ЛОГАН состоятся в рамках 67-го Берлинского кинофестиваля в феврале 2017 года. Вероятно, из-за этого выпуск в прокат сиквела легендарного фильма НА ИГЛЕ в России перенесен с 2 февраля на 8 марта.

Кроме того, в конкурсные и внеконкурсные программы фестиваля добавлены новые фильмы. Так, в конкурсе теперь заявлены новые картины испанца Алекса де ла Иглесиа (EL BAR), корейца Хон Сан-су (ON THE BEACH AT NIGHT ALONE), немца Фолькера Шлёндорфа (RETURN TO MONTAUK), немецкого турка Томаса Арслана (BRIGHT NIGHTS), японца Сабу (MR.LONG), австрийца Йозефа Хадера (WILD MOUSE) и других. Они присоединились к списку участников, в котором уже есть новые работы Аки Каурисмяки, Агнешки Холланд, Салли Поттер и других.

Берлинский кинофестиваль в этом году состоится в период с 9 по 19 февраля. Председателем жюри нынешнего года станет режиссер Пол Верховен. 

10.01.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily

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