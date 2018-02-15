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В Германии стартует Берлинский кинофестиваль

В этом году киносмотр не остался без российского кино

В столице Германии открывается 68-й Берлинский кинофестиваль – один из трех самых престижных европейских киносмотров года. Как обычно, Берлинале приготовил своим гостям интереснейшие программы, и в этом году они включают много российского кино. Так, например, впервые за последние годы российский фильм участвует в основной конкурсной программе фестиваля – это новая работа Алексея Германа младшего ДОВЛАТОВ. По мнению многих, жюри во главе с режиссером Томом Тыквером, скорее всего, не оставит эту ленту без призов.

В престижнейшей программе Panorama в этом году заявлен проект Тимура Бекмамбетова. Это англоязычный триллер ПРОФИЛЬ, который рассказывает историю журналиста, расследующего схемы вербовки и психологические приемы, используемые экстремистами в интернете. Как и в предыдущих англоязычных проектах Бекмамбетова, к работе над картиной привлекались российские кинематографисты. 

В секции Forum состоится премьера документального фильма СЫН режиссера Александра Абатурова. Картина расскажет о буднях новобранцев российской армии. Секция Berlinale Classic представит любителям кино восстановленный культовый фильм ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ Михаила Калатозова.  

Параллельно с конкурсными программами и показами в Берлине в этом году пройдет премьера полнометражного мультфильма студии «Союзмультфильм» ГОФМАНИАДА. Проект вызывает большой интерес у зарубежной публики из-за своего необычного стиля и того факта, что куклы и декорации к нему создавал художник и скульптор Михаил Шемякин. Студия надеется на хорошие международные продажи картины.

Кроме того, в Российском доме науки и культуры в Берлине также пройдут дни «Ленфильма». Здесь будут представлены проекты КОНТРИБУЦИЯ, ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ, ПТИЦА и ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ

68-й Берлинский кинофестиваль продлится до 25 февраля 2018 года.

15.02.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: РИА Новости

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