Берлинский кинофестиваль раздал призы

70-й Берлинский кинофестиваль завершил свою работу. Фестиваль раздал награды, отдав главный приз иранской картине ЗЛА НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Режиссер фильма Мохаммад Расулоф получить его лично не смог из-за запрета властей Ирана покидать страну. Награду приняла дочь режиссера Баран Расулоф. Лерта-победитель рассказывает о нескольких мужчинах, которые вынуждены в той или иной степени отстаивать свою свободу.

Жюри во главе с Джереми Айронсом не оставило без награды и самый скандальный фильм киносмотра − российский проект ДАУ. НАТАША режиссера Ильи Хржановского. Лента получила «Серебряного медведя» за выдающиеся художественные достижения. Его вручили оператору Юргену Юргесу.

Гран-при фестиваля досталось американо-британской драме НИКОГДА, РЕДКО, ИНОГДА, ВСЕГДА Элизы Хиттман. Лучшим режиссером назван Хон Сан-су за работу над фильмом ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ УБЕЖАЛА. Лучшим актером стал Элио Джермано, исполнивший роль в картине Я ХОТЕЛ СПРЯТАТЬСЯ. Приз за лучшую женскую роль достался немецкой актрисе Пауле Бер за ее работу в фильме УНДИНА.

Лучшим дебютом названа работа Камило Рестрепо ПРОТОКИ. Лучшим документальным фильмом фестиваля стала лента ОБЛУЧЕННЫЕ Рити Панха.

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01.03.2020 Автор: Артур Чачелов