Берлинский кинофестиваль впервые в истории откроется мультфильмом

Один из перстижнейший международных кинофестивалей – Берлинский – впервые в своей истории сделал фильмом открытия полнометражный анимационный проект. Речь идет о мультфильме режиссера Уэса Андерсона СОБАЧИЙ ОСТРОВ. Он рассказывает о 12-летнем подростке, который отправляется в путешествие по Японии в поисках своей собаки. В озвучании проекта приняли участие Эдвард Нортон, Лив Шрайбер, Билл Мюррей, Тильда Суинтон, Скарлетт Йоханссон, Йоко Оно и другие звезды.

Картины Уэса Анерсона не раз принимали участие в работе Берлинского кинофестиваля. В 2002 он представлял здесь ленту СЕМЕЙКА ТЕНЕНБАУМ, в 2005-м ВОДНУЮ ЖИЗНЬ, а в 2014-м ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ». Последняя лента также была на открытии фестиваля и в последствие получила приз жюри – «Серебряного медведя».

Открытие «Берлинале–2018» запланировано на 15 февраля. Фестиваль продлится до 25 февраля. Выход СОБАЧЬЕГО ОСТРОВА в международный кинопрокат запланирован на апрель 2018 года.

05.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Интерфакс