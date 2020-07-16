Тимур Бекмамбетов нашел технического партнера для съемок screenlife

Bazelevs Тимура Бекмамбетова и международная сеть студийных комплексов Celebro Media, принадлежащая бизнесмену Павлу Морозову, договорились о партнерстве. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Стороны обменяются активами: порядок обмена и размер долей будет определен после проведения due dilligence. Ожидается, что это будут небольшие доли.

Сеть Celebro Media − это комплексы студий в крупнейших городах мира, используемые в основном телекомпаниями для выхода в прямой эфир. Она намеревается открыть до 80 таких объктов. Тимур Бекмамбетов планируется наладить здесь производство фильмов и сериалов в формате screenlife. У продюсера в разной степени готовности находятся пять десятков таких проектов. В июне Universal Pictures заключила с Бекмамбетовым контракт на выпуск пяти фильмов в формате screenlife

Аналитики говорят, что сделка с Celebro Media выгодна Bazelevs за счет того, что открывает возможности для дистанционных съемок и производства screenlife-контента в любой точке мира. При этом для второй стороны, это гарантированная загрузка площадей и мощностей. По сообщениям «Коммерсанта», партнеры также изучают возможности совместного производства и дистрибуции контента, в том числе для российских и международных онлайн-платформ.

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16.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ