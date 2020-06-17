Лучшая современная анимация со всего мира для взрослых и детей, видеоконференции с известными режиссерами и художниками, лекции ведущих специалистов анимационной индустрии и мастер-классы по различным техниками анимации на «Фабрике мультфильмов» для детей, подростков и взрослых будут доступны всем желающим, из любого города России и абсолютно бесплатно. Крупнейший анимационный фестиваль России − Большой фестиваль мультфильмов − впервые пройдет в онлайн-формате с 3 по 12 июля 2020 года.

Центральными блоками программы фестиваля традиционно станут «Премьеры» − сборники российских мультфильмов, снятые за последний год, и «Победители» − сборники зарубежных фильмов-лауреатов международных фестивалей и кинопремий. Также в программе фестиваля можно будет увидеть несколько новых полнометражных мультфильмов, сборники лучших российских и зарубежных короткометражек для детей, программу документальной анимации и фильмы студентов Британской национальной кино- и телевизионной школы (NFTS) и Эстонской Академии художеств (ЕКА). Все зрители смогут проголосовать за понравившиеся фильмы, и победителя зрительского голосования мы наградим призом − фигуркой девочки Анимаши.

Гостями нашего онлайн-фестиваля станут известные российские и зарубежные режиссеры, аниматоры и продюсеры, создатели культовых сериалов и суперуспешных полнометражных мультфильмов, экспериментаторы и победители мировых фестивалей. Встречи с ними пройдут в формате zoom-конференций.

На десять фестивальных дней «Фабрика мультфильмов» откроет виртуальные двери в самые полюбившиеся нашим зрителям анимационные цеха. Режиссер Евгения Жиркова научит азам рисованной анимации, Василий Чирков превратит простую бумагу в персонажей, вместе с Александрой Харитоновой мы узнаем секреты сыпучей анимации, с Юрой Богуславским будем много лепить, а работать со звуком научит Александр Чирков. А чтобы подготовиться и почувствовать атмосферу настоящей анимационной студии, мы попросили мастеров Фабрики в первый уикенд Фестиваля поделиться своим опытом и прочитать лекции об особенностях работы в разных анимационных техниках.

Фестиваль пройдет на сайте www.multfest.ru, где каждый желающий, пройдя несложную регистрацию, сможет посмотреть всю программу фестиваля, а также зарегистрироваться для участия в видеоконференциях, лекциях и «Фабрике мультфильмов». Количество участников будет ограничено только на мастер-классах «Фабрики мультфильмов», где потребуется выбрать удобную дату и время мастер-класса.

Большой фестиваль мультфильмов − это ежегодный анимационный смотр, который с 2007 года знакомит российскую аудиторию с лучшими образцами отечественной и зарубежной мультипликации. В программу фестиваля входят показы полнометражных фильмов, тематические программы короткометражной анимации для взрослых и детей, встречи с ведущими художниками и режиссерами и мастер-классы по различным техникам анимации. В разные годы фестиваль проводился в Москве, Воронеже, Иркутске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Хабаровске, Норильске, Тольятти и Липецке, а в июле 2020 года впервые пройдет в формате онлайн.

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17.06.2020 Автор: БК