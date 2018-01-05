Кейт Бланшетт возглавит жюри Каннского кинофестиваля

Почетное жюри основного конкурса одного из самых престижных кинофестивалей мира возглавит Кейт Бланшетт. Австралийская актриса согласилась принять предложение организаторов киносмотра. Об этом сообщают «РИА Новости» соссылкой на агентство «Франс Пресс».

«Мы рады приветствовать уникальную, талантливую и уверенную актрису, – цитирует агентство совместное заявление президента Каннского фестиваля Пьера Лекюра и главного организатора Тьерри Фремо. – Наши беседы этой осенью убедили нас, что она станет ревностным президентом, увлеченным и щедрым зрителем».

«В течение многих лет я приезжала в Канны как актриса, продюсер… Но я никогда не приезжала сюда ради одного лишь удовольствия прикоснуться к рогу изобилия фильмов, который представляет собой этот фестиваль», – поделилась впечатлениями сама Бланшетт.

Кейт Бланшетт – лауреат двух премий «Оскар», трех премий BAFTA, трех премий «Золотой глобус» и двух «Премий Гильдии киноактеров США». За свою актерскую карьеру она снялась более чем в сорока фильмах и приняла участие примерно в двадцати театральных постановках. Удостоена именной звезды на «Голливудской Аллее славы».

Напомним, что в этом году Каннский кинофестиваль пройдет в период с 8 по 19 мая. Основной состав жюри этого года будет объявлен позже.

05.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: РИА Новости