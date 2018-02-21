Появился законопроект о внесудебной блокировке пиратских сайтов

Минкультуры опубликовало на портале проектов правовых актов свой новый законопроект, предполагающий внесудебную блокировку интернет-страниц с нелегальным контентом. Согласно документу, правообладатели могут получить право напрямую взаимодействовать с провайдерами хостингов и требовать блокировки сайтов.

Согласно документу, интернет-сайты обяжут размешать информацию об их владельцах, а также предоставлять контакты для связи и направления заявления об удалении нелегального контента. И, если в течение суток нелегальная или неправомерная информация не будет удалена, провайдер хостинга должен будет ограничить доступ к ресурсу. В дальнейшем правообладатель сможет направить в Роскомнадзор требование ограничить доступ к сайту. После этого у ресурса есть 24 часа, чтобы избавить страницы от нелегального контента. В противном случае он будет заблокирован навсегда.

Сейчас процедура блокировки пиратских сайтов сложнее. В настоящее время правообладатель для начала должен обратиться в суд, а затем решение суда направляется в Роскомнадзор. Ведомство уведомляет сайт о претензиях и, если требуется, затем блокирует доступ к ресурсу.

Эксперты сомневаются, что предложенные Минкультуры меры помогут значительно продвинуться в борьбе с пиратством, однако опасаются, что с их помощью появится возможность усложнить жизнь ресурсам с легальным контентом. В частности, новую процедуру могут использовать в качестве инструмента нечестной конкурентной борьбы. У пиратов же все равно останется возможность обходить закон с помощью обычной переадресации на зеркала.

21.02.2018 Автор: Артур Чачелов