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«Большой» Тодоровского появится на американских VOD-площадках

Ленту выпустят в США в начале декабря

Компания Central Partnership Sales House, которая является международным селлером фильма Валерия Тодоровского БОЛЬШОЙ, объявила о заключении сделки с американским дистрибьютером Tricoast Entertainment. Он купил VOD-права на фильм на территорию США и выпустит картину на ведущих онлайн-платформах уже 8 декабря 2017 года. Сделка с Tricoast была подписана на кинорынке AFM.
 
С 8 декабря БОЛЬШОЙ можно будет найти на сервисах Amazon, Direct TV, FlixFling, Hoopla, iTunes, GooglePlay, Xbox, Playstation, Fandango, Vudu, Indemand и Deluxe. В марте следующего года запланирован старт фильма также и на SVOD-платформах.
 
Премьера драмы БОЛЬШОЙ в России состоялась в мае 2017 года. Одновременно с нашей страной ленту выпустили в кинотеатрах Латвии, Литвы и Эстонии. Фильм также был в ограниченном прокате в Германии, Австрии, Израиле. В начале 2018 года планируется прокат в Японии, Польше и Испании, а также Home Entertainment релиз в Италии. Телевизионная премьера картины состоится в 2018 году на канале Россия 1.

 

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23.11.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: ЦПШ

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