В Совете Федерации прозвучали претензии к фильму Лунгина «Братство»

Вокруг фильма Павла Лунгина БРАТСТВО разгорается скандал. Против ленты публично высказался сенатор Игорь Морозов. На пленарном заседании Совета Федерации он призвал не допустить выхода этой картины в прокат в дату, на которую она намечена − 9 мая, сообщает ТАСС.

Лента Лунгина рассказывает о советских солдатах, воюющих в Афганистане. По словам Морозова, ветераны той войны недовольны получившейся картиной. «Фильм БРАТСТВО после его презентации вызвал неоднозначную реакцию в афганском сообществе, я имею в виду в ветеранских организациях», − рассказал сенатор. Он отметил, что получал письма, в которых высказывались отрицательные отзывы об этой картине. Это привело к тому, что в Минкультуры провели закрытый показ фильма. Игорь Морозов посмотрел картину и согласился с тем, что она слишком неоднозначна.

«...Стало понятно, что вызвало такую негативную реакцию у воинов-интернационалистов, − отметил сенатор, − грабежи, мародерство, драки между военными, фактические неточности, прямые искажения исторических событий − вот что легло в основу этого фильма». Он отметил, что «на этом фильме нельзя воспитывать молодежь», и призвал не допустить выхода картины 9 мая, как запланировано сейчас. «Для такого праздника у нас есть совершенно другое кино, фильм Лунгина БРАТСТВО никак не соответствует тому названию, которое он ему дал», − заключил Морозов.

Сенатор отметил, что намерен довести начатое до конца и даже дать поручение проработать вопрос Комитету по науке, культуре и образованию. Однако председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила продолжить диалог по этой теме без оформления протокольных поручений.

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27.03.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС