Глава NBCUniversal может покинуть компанию в 2020 году

Стив Берк, возможно, покинет пост генерального директора NBCUniversal (NBCU) в 2020 году. Об этом сообщает Deadline, ссылаясь на свои источники внутри компании. По информации издания, Берк, чей нынешний контракт заканчивается в августе 2020 года, недавно говорил партнерам, что планирует уйти в отставку. Окончание его контракта совпадает с окончанием Олимпийских игр 2020 года (это важнейшее спортивное событие для NBCUniversal), но некоторые источники указывают, что глава медиакомпании может уйти до этого, уже в первом квартале 2020 года.

На место Берка прочат Джеффа Шелла, председателя NBCUniversal Film and Entertainment. Он и председатель NBCU Broadcast, Cable, Sport and News Марк Лазарус считаются неофициальными преемниками нынешнего главы NBCU. Полномочия Шелла были расширены в ходе прошедшей в этом году реогранизации управленческой структуры медиакорпорации: в Universal Filmed Entertainment Group перешли компании NBC Entertainment и Telemundo. Эксперты уверены, что это могло быть промежуточным шагом перед подготовкой топ-менеджера к дальнейшему повышению до руководителя всей корпорации NBCU.

Стив Берк ранее был главным операционным директором Сomcast, а в 2011 году, когда телекоммуникационный гигант купил NBCUniversal, стал гендиректором нового приобретения. Его контракт продлевался в 2016 году до августа 2020 года. До прихода в Comcast Берк был в Disney, а также президентом ABC Broadcasting. Эксперты уверены, что головной инвестор и владелец NBCU доволен деятельностью Берка на его нынешнем посту: за время его правления у компании было много побед как на телевизионном, так и кинопрокатном поле.

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16.12.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Deadline