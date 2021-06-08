ViacomCBS делает ставку на рекламную модель монетизации

В ViacomCBS ожидают, что VOD-сервис Pluto TV, показ контента на котором осуществляется по рекламной модели, принесет доход более $1 млрд в 2022 году. Таким прогнозом поделился генеральный директор компании Боб Бэкиш на конференции инвесторов Evercore ISI TMT, сообщает THR.

Бэкиш вспомнил, что несколько лет назад он озвучил соответствующий прогноз на встрече инвесторов, но тогда его подняли на смех: в 2018-м годовой доход от рекламы у Pluto TV составлял $70 млн. Однако при данных показателях выручки Pluto TV вполне может достичь заветный рубеж в $1 млрд в четвертом квартале 2021 года или гарантированно пересечь эту отметку в начале 2022-го.

Также Бэкиш напомнил о другом сервисе компании — Paramount+, у которого в понедельник стал доступен новый тариф с поддержкой рекламы за $4,99 в месяц. Гендиректор отметил, что со временем при дополнительной возможности за более низкую цену средняя выручка на одного пользователя (ARPU) на сервисе увеличится по сравнению с той, что была при одном тарифе без рекламы за $9,99.

Во время конференции Бэкиша попросили прокомментировать шаги крупных игроков, которые те сделали в направлении консолидации, в частности, слияние Discovery и WarnerMedia и покупка Amazon студии MGM. По мнению Бэкиша, ViacomCBS вполне конкурентноспособна на рынке стримингов в своей текущей конфигурации. Он добавил, что главными факторами успеха являются грамотная стратегия по дифференциации и быстро растущий список эксклюзивных оригинальных проектов. «У нас есть все необходимое, чтобы добиться успеха на ниве потокового вещания», – заключил Бэкиш.

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08.06.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: THR