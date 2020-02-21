Объединенная корпорация ViacomCBS объявила об убытках

Как сообщает THR, вчера был опубликован первый квартальный финансовый отчет объединенной корпорации ViacomCBS, в декабре прошлого года завершившей процесс слияния. За отчетный период компания понесла убытки в размере $589 млн. Эти затраты потребовались на перепрограммирование вещания, вызванное объединением двух компаний.

Несмотря на ощутимые потери, генеральный директор объединенной корпорации Боб Бэкиш рассказал, что от синергии за счет слияния ViacomCBS рассчитывает получить $750 млн вместо изначально предполагавшейся экономии в $500 млн. Также впервые компания раскрыла свои показатели для стримингового и цифрового видеобизнесов − выручка на североамериканском рынке составила $1,6 млрд.

Прошедшая реструктуризацию ViacomCBS объявила в квартальном отчете три своих стратегических приоритета. Компания будет делать ставку на качество и разнообразие контента, извлечение дохода по текущим наиболее эффективным направлениям деятельности (дистрибуция, реклама и лицензирование контента) и расширение своего потокового вещания. В планах ViacomCBS запустить стриминг-площадку, получившую предварительное название House of Brands, на разработку которой будут пущены объединенные мощности новообразованной компании. Сейчас у CBS уже есть стриминговый сервис CBS All Acсess, подписчиками которого являются не менее 4 млн пользователей.

На текущий момент аналитики с Уолл-Стрит в лучшем случае нейтрально оценивают производимые корпорацией изменения. Пока не очевидно, какими преимуществами обладает объединенная компания и какие перспективы открывает перед ней прошедшее слияние. Несмотря на скептицизм экспертов, Бэкиш при объявлении квартальных данных излучал исключительно оптимизм. Он настаивает, что менее чем за три месяца ViacomCBS прошла очень серьезный путь по трансформации. Предполагается, что максимальная открытость убедит акционеров в конкурентоспособности корпорации и ее способности в дальнейшем остаться на позиции ведущего производителя контента в мире.

Основная ставка ViacomCBS − онлайн-вещание. Предполагается, что к бесплатному Pluto TV и премиум-сервису Showtime добавится созданный на основе стриминг-площадки CBS All Access новый House of Brands, который объединит множество брендов Viacom, включая Comedy Central, Paramount Network, BET, MTV, а также CBS News и многие другие. Библиотека будущего сервиса будет включать сериалы «Звездный Путь», «Хорошая схватка» и перезапуск «Сумеречной зоны».

В настоящее время CBS All Access и Showtime вместе могут похвастаться примерно 10 млн подписчиков, при этом подписка на первый сервис стоит всего $6 в месяц, а на Showtime − $11. Работающий по рекламной модели Viacom Pluto TV, который компания приобрела за $340 млн в январе 2019 года, ежемесячно посещают около 20 млн пользователей.

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21.02.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: THR