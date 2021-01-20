ViacomCBS определилась со сроками запуска стриминга Paramount+

Корпорация ViacomCBS заявила о том, что ее собственный стриминговый сервис Paramount+ будет запущен 4 марта 2021 года. В этот день он станет доступен в США и Латинской Америке. Сервис придет на смену довольно популярному онлайн-кинотеатру CBS All Access, запущенному еще в 2014 году и имеющему сейчас 8-9 млн подписчиков.

25 марта Paramount+ станет доступен в Канаде и Скандинавии. В середине года он также придет в Австралию. О сроках запуска сервиса в России никто не говорит. Интересно, что с прошлого года контент, объединенный брендом Paramount+, в нашей стране доступен подписчикам Okko, который в данном случае является эксклюзивным партнером ViacomCBS.

Ожидается, что американский (как и мировой) Paramount+ станет мультиплатформенным сервисом с оригинальными фильмами, анимацией и сериалами, а также контентом телеканалов MTV, BET, Comedy Central, Nickelodeon и мощной новостной и спортивной составляющей от корпорации CBS. Все детали запуска станут известны позднее: 24 февраля ViacomCBS проведет презентацию продукта для инвесторов, а также представит отчетность по четвертому кварталу 2020 года и итогам года.

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20.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety