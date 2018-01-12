«Форма воды» победила на Critics' Choice Awards

11 января в калифорнийской Санта-Монике прошла 23-я церемония вручения наград Critics' Choice Awards – главной премии американских критиков кино и телевидения. Наибольшее число статуэток оказалось в руках создателей фантастической драмы ФОРМА ВОДЫ режиссера Гильермо дель Торо. Эта картина взяла сразу четыре приза: как лучший фильм года, за лучшую режиссуру, лучшую музыку и лучшую работу художника-постановщика. Три награды досталось драме ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ (лучший актерский ансамбль, лучшая женская роль и лучший актер второго плана). Лучшим актером года назван Гари Олдман за роль в фильме ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА.

Лучшим экшн-фильмом признан проект Warner Bros. ЧУДО-ЖЕНЩИНА. Лучшей комедией – фильм ЛЮБОВЬ – БОЛЕЗНЬ. Лучшим фантастическим фильмом или хоррором названа лента ПРОЧЬ. ТАЙНА КОКО стала лучшим анимационным фильмом года. Награду за лучший фильм на иностранном языке получила немецкая лента НА ПРЕДЕЛЕ, ранее отмеченная в той же номинации на «Золотом глобусе».

В телевизионных номинациях четыре приза досталось проекту HBO «Большая маленькая ложь», но лучшим сериалом года вновь стал проект «Рассказ служанки» компании Hulu.

12.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Critic's Choice Awards